Рост IPO и M&A в мире обеспечил инвестбанкам максимальные за 13 лет комиссионные

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рост числа крупных сделок по слиянию и поглощению (M&A), а также бум в сфере IPO привели к увеличению комиссионных ведущих мировых инвестбанков в 2020 году до максимальных за 13 лет $87,5 млрд.

Впервые с 2010 года комиссионные, полученные инвестбанками за организацию размещений акций, были выше, чем за сделки M&A, пишет MarketWatch. Это связано с резким скачком активности на рынке IPO в период первой волны пандемии коронавируса, а также рядом крупных размещений в конце этого года.

"Несмотря на пандемию, а фактически благодаря ей, пул комиссионных инвестбанков за организацию сделок в сфере корпоративного финансирования близок к рекордным уровням", - говорит Патрик Фровейн, отвечающий за аналитику инвестиционно-банковских и консультативных услуг в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в Deutsche Bank.

В 2021 году эксперты ожидают повышения активности, скорее, в сфере M&A, отмечая, что компании будут реорганизовывать операции, адаптируясь к последствиям кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

При этом фонды прямых инвестиций, которые, по данным аналитической компании Preqin, располагают свободными ресурсами в сумме почти $1,6 трлн, будут активно хвататься за возможность покупки активов, как и специализированные компании по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC).

"Я думаю, тренд к увеличению числа IPO сохранится, - отмечает соруководитель подразделения рынков капитала Citigroup Маноло Фалько. - В то же время активность на рынке M&A, которая начала расти в сентябре, очевидно восстановилась, и как мы надеемся, сохранится в 2021 году".

Больше всех заработал JPMorgan

JPMorgan Chase & Co. в 2020 году является лидером по сумме полученных комиссионных (более $8 млрд), на долю инвестбанка пришлось 9,2% всего глобального пула - это максимум для него с 2004 года. Второе место в списке занимает Goldman Sachs Group Inc. ($7,3 млрд), доля которого в этом году выросла до 8,3% с 7,5% в 2019 году.

JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Corp. и Citigroup Inc. заработали на комиссионных в общей сложности $31,6 млрд, что составляет 36% общей суммы, полученной глобальными инвестбанками.

Десятку крупнейших организаторов сделок корпоративного финансирования в этом году замыкает Jefferies, получивший комиссионные на сумму $1,9 млрд.

Размещения акций китайских компаний принесли почти рекордные комиссионные

Комиссионные, полученные международными инвестбанками за организацию размещений акций китайских компаний, в 2020 году вплотную приблизились к максимуму, зафиксированному в 2010 году.

Китайские компании в этом году привлекли рекордные $132,3 млрд в рамках первичного и вторичного размещения акций, что составляет порядка 38% общей суммы привлеченного акционерного капитала по всему миру, пишет газета Financial Times.

Сумма комиссионных банков, участвовавших в размещении бумаг китайских компаний в Нью-Йорке, Гонконге и материковом Китае, достигла $1,73 млрд - это на 113% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Dealogic. В 2010 году показатель составил $1,77 млрд.

Goldman Sachs получил самый большой доход - более $382 млн, что превысило показатель прошлого года на 220%. Комиссионные Morgan Stanley от китайских размещений выросли на 150%, до $346 млн, Bank of America и JPMorgan получили соответственно $197 млн и $166 млн. Credit Suisse - единственный европейский банк, который вошел в пятерку международных фининститутов, получивших наибольшие комиссионные от организации листингов китайских компаний, заработал $163 млн.

Среди крупнейших IPO китайских компаний в этом году - размещение акций JD Health в Гонконге объемом $3,5 млрд, а также финтех-компании Lufax в Нью-Йорке на $2,4 млрд.

Отмененное ранее в этом году IPO Ant Group, крупнейшей в КНР компании сферы финансовых технологий, должно было принести инвестбанками комиссионные в общей сложности порядка $300 млн.

Источники FT отмечают, что IPO Ant может пройти не ранее второй половины 2021 года, и как объем размещения, так и комиссионные инвестбанков, в связи с изменением регулятивной среды будут гораздо меньше, чем ожидалось ранее.

Объем сделок M&A в мире превышает $1 трлн два квартала подряд

Благодаря серии крупных сделок по слиянию и поглощению, заключенных в последние месяцы текущего года, совокупный объем M&A в мире в четвертом квартале достиг $1,1 трлн - причем показатель превысил отметку в $1 трлн по итогам второго квартала подряд, свидетельствуют данные Dealogic.

Общий объем сделок M&A, заключенных в 2020 году, составил $3,4 трлн, что на 15% меньше, чем годом ранее.

Среди крупных сделок, заключенных в последнее время, - приобретение PNC Financial Services Group подразделения испанского банка BBVA в США за $11,6 млрд, а также покупка шведско-британской фармкомпанией AstraZeneca американской Alexion Pharmaceuticals, специализирующейся на разработке препаратов для лечения редких заболеваний, за $39 млрд.

"Оживление финансовых рынков, подкрепленное новостями о вакцинах от COVID-19 и завершением президентских выборов в США, создают фон для дальнейших сделок M&A, - отмечает аналитик по рынкам EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) JPMorgan Конор Хиллери. - Мы увидим, как сильные компании, бизнес-модели которых выиграли в результате пандемии, будут расти за счет слияний и поглощений, а также привлечения капитала. Другим потребуется помощь для реструктуризации и рекапитализации".

Среди факторов, которые будут поддерживать высокую активность в сфере M&A в 2021 году, эксперты отмечают низкую стоимость привлечения долгового финансирования, государственные стимулы, наличие привлекательных возможностей для покупки, а также общее стремление компаний менять бизнес-модели в ответ на происходящие глобальные изменения.