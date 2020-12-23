ВТБ хочет до 2023г. выдать семьям с детьми до 50 тыс. льготных ипотечных кредитов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ планирует до 2023 года выдать семьям с детьми до 50 тыс. ипотечных кредитов со сниженной процентной ставкой на общую сумму 130 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка.

"До 2023 года банк планирует увеличить выдачу ипотеки в рамках господдержки для семей с детьми до 50 тысяч кредитов на 130 млрд рублей. На сегодняшний день "детская ипотека" доступна участникам госпрограммы, оформляющим кредит в ВТБ, под 5% годовых", - говорится в сообщении.

С момента запуска программы в 2018 году ипотеку в ВТБ оформили 26 тыс. семей, еще для 6 тыс. заемщиков ставка была снижена в рамках действующих кредитов.

Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.