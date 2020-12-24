"Интерфакс" объединяет все сервисы для участников рынка закупок под брендом "Маркер"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" приняла решение объединить все свои информационно-аналитические сервисы для заказчиков, поставщиков и контролеров, работающих с данными о государственных и коммерческих закупках, включая известный сервис "СПАРК-Маркетинг", под брендом "Маркер".

В течение 2021 года все профильные сервисы "Интерфакса" получат модернизированный пользовательский интерфейс, который упростит и ускорит работу по контролю и аудиту закупок, анализу и обоснованию цен, выявлению конфликтов интересов, поиску и оценке потенциальных заказчиков и поставщиков.

Изменения затронут, в частности, специализированное решение - модуль "Контроль" для контрольно-надзорных органов, которое также станет частью линейки продуктов "Маркер". В настоящее время этот модуль является составной частью запущенной в 2012 году системы "СПАРК-Маркетинг", его пользователями уже стали многие федеральные ведомства.

Модуль автоматически выявляет более 80 индикаторов возможных нарушений законодательства при проведении закупочных процедур в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. После объединения сервисов "Интерфакса" аналитические возможности "цифрового инспектора" будут расширены за счет новых индикаторов, учитывающих недавние изменения законодательства.

"За прошедшие 9 лет сервисы для поставщиков, закупщиков и контролеров стали в "Интерфаксе" самостоятельным направлением развития. С учетом стремительной цифровизации бизнеса во время пандемии его значимость многократно выросла. Название "Маркер" лучше всего отражает нашу главную задачу - помогать участникам рынка находить, выделять, оценивать важную информацию в огромном массиве "больших данных" о закупках. Для этого мы и дальше будем развивать "Маркер", прежде всего, как мощное аналитическое решение", - сказала руководитель проекта "Маркер-Интерфакс" Евгения Бенгина.

Обновленная линейка сервисов "Маркер-Интерфакс" будет включать в себя две системы с веб-доступом - для анализа, контроля закупок в различных разрезах и для управления бизнес-процессами тендерных отделов компаний-поставщиков, а также API для интеграции данных о закупочных процедурах и их участниках во внутренние системы компаний.

Группа "Интерфакс" - крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель популярных на рынке аналитических систем СПАРК, СКАН, RU Data, X-Compliance, которые помогают бизнесу эффективно управлять рисками и работать с данными. В состав группы входит одно из самых известных и наиболее цитируемых в мире российских информационных агентств - "Интерфакс". Клиентами "Интерфакса" являются ведущие СМИ, правительственные структуры, крупнейшие корпорации и банки в России и мире.