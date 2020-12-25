ЦБ отозвал лицензию у новосибирской кредитной организации "Платежный Стандарт"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Центральный банк России с 25 декабря отозвал лицензию у небанковской кредитной организации ООО РНКО (Расчетная небанковская кредитная организация - ИФ) "Платежный Стандарт" (Новосибирск), говорится в сообщении регулятора.

Как сообщает ЦБ, организация "допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Деятельность РНКО "Платежный Стандарт" характеризовалась высокой вовлеченностью в проведение сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств", - отмечается в пресс-релизе.

В "Платежный Стандарт" назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

По данным ЦБ, организация по величине активов занимала 395 место в банковской системе РФ.