Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:47Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 78 704 434+693 002

ЦБ отозвал лицензию у новосибирской кредитной организации "Платежный Стандарт"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Центральный банк России с 25 декабря отозвал лицензию у небанковской кредитной организации ООО РНКО (Расчетная небанковская кредитная организация - ИФ) "Платежный Стандарт" (Новосибирск), говорится в сообщении регулятора.

Как сообщает ЦБ, организация "допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Деятельность РНКО "Платежный Стандарт" характеризовалась высокой вовлеченностью в проведение сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств", - отмечается в пресс-релизе.

В "Платежный Стандарт" назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

По данным ЦБ, организация по величине активов занимала 395 место в банковской системе РФ.

ЦБ РФ Новосибирск Платежный Стандарт

Новости

"Газпром" определил цену газа для Белоруссии на 2021 год "практически на уровне 2020"

Цены на бензин в России с начала года выросли на 2,4%

Итоги года: 2020

Органические недоработки на рынке органики РФ. Обзор

Органические недоработки на рынке органики РФ. Обзор
Пандемия коронавируса

В больнице в Коммунарке умер основной владелец "Сусуманзолота"

Итоги года: 2020

Стальные качели - полет нормальный, жертв нет

Стальные качели - полет нормальный, жертв нет

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

Турция, Польша, Нидерланды и Словакия в 2020г. нарастили закупки у "Газпрома"

Турция, Польша, Нидерланды и Словакия в 2020г. нарастили закупки у "Газпрома"

"Интерфакс" объединяет все сервисы для участников рынка закупок под брендом "Маркер"

Qiwi собрался стать единым центром учета ставок букмекерских контор

ВС разъяснил ситуацию с COVID-мораторием и давно назревшим банкротством

ВС разъяснил ситуацию с COVID-мораторием и давно назревшим банкротством
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');