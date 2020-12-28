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Путин поручил снизить налог на прибыль создателей мультфильмов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил до 15 марта проработать снижение налоговой ставки на прибыль и тарифов страховых взносов для российских организаций, выпускающих мультфильмы. Соответствующие поручения по подготовке законопроектов опубликованы на сайте Кремля.

Налог на прибыль должен составлять 3% для "организаций кинематографии, учрежденных российскими физическими и юридическими лицами и осуществляющих производство анимационных фильмов на протяжении не менее пяти лет", говорится в поручении.

Также президент поручил представить предложения о снижении до 7,6% совокупного размера тарифов страховых взносов для организаций кинематографии, осуществляющих производство анимационных фильмов на протяжении не менее пяти лет.

До 30 января 2021 года Путин поручил рассмотреть вопрос о выделении бюджетных средств из федерального бюджета на поддержку кинематографа на уровне не ниже уровня 2019 года.

Владимир Путин

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