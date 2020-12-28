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Уровень расчетов с поставщиками остается стабильным на фоне второй волны коронавируса

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Более мягкие карантинные ограничения, стимулирующие меры правительства и адаптация компаний к новым условиям работы поддерживают уровень расчетов организаций и предпринимателей со своими поставщиками, свидетельствуют оперативные данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Согласно выборочным данным, размещаемым в системе поставщиками, в сентябре-ноябре тренд на восстановление показателей платежной дисциплины сохранился.

Динамика уровня расчетов в 2020 году:

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь*
Счета, оплаченные без просрочки 64,5% 64,0% 64,3% 65,2% 71,1% 70%
Счета, оплаченные с просрочкой до 60 дней 25,4% 25,9% 20,2% 24,8% 23,1% 24%
Счета, оплаченные с просрочкой свыше 60 дней 10,1% 10,2% 15,5% 10,0% 5,8% 6%

* предварительные данные

Всплеск задержек оплаты поставщикам пришелся на "нерабочий" апрель, когда уровень расчетов упал до рекордного с кризисного 2015 года уровня. Доля счетов, оплаченных с просрочкой свыше 60 дней, возросла до 26,1%, а оплаченных в срок - снизилась до 54,6%. С мая показатели платежной дисциплины стали восстанавливаться. Фактически осенью уровень расчетов уже вернулся к показателям, характерным до пандемии.

Вместе с тем говорить о полном и устойчивом восстановлении расчетов с поставщиками преждевременно, считают эксперты.

"Начиная с четвертого квартала мы вновь начали фиксировать увеличение частоты просрочек по платежам в адрес поставщиков - хотя и не столь существенно, как весной, в период самых строгих "локдаунов". Фактически, относительно большому числу компаний, особенно тем, кто не имеет достаточного запаса, не удалось перестроиться на удаленный формат работы и обслуживания клиентов - в некоторых нишах это невозможно, в других - слишком дорого и проблематично с точки зрения технической реализации. Особенно много трудностей при переходе на "удаленку" испытывают малые и средние предприятия, не имеющие соответствующих бюджетов", - сообщил "Интерфаксу" директор департамента урегулирования убытков и взыскания задолженности Coface Россия Дмитрий Котов.

Результаты проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) мониторинга "Состояние российской экономики и деятельность компаний" показывают, что ситуация с неплатежами хотя и стабилизировалась, но остается напряженной. На неплатежи контрагентов - как на ограничивающий деятельность фактор - указывали в мае 29,1% респондентов (4-е место по частоте ответов), в июле - 30,6% (3-е место) и в октябре - 32,8% (3-е место).

Проект по мониторингу платежной дисциплины в рамках системы "СПАРК-Интерфакс" содержит информацию о платежной дисциплине 800 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей из разных регионов РФ, которая ежемесячно обновляется, что дает возможность получать оперативные данные о рисках задержки платежей по организациям, регионам, отраслям. Данные о своевременности оплаты счетов контрагентами ежемесячно размещают в системе сами участники проекта. На основе этих данных рассчитывается Индекс платежной дисциплины, доступный через систему "СПАРК-Интерфакс".

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