Рынок акций РФ начал новогоднюю неделю с роста вслед за миром

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал новогоднюю неделю с роста вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, индекс МосБиржи поднялся к 3260 пунктам во главе с бумагами электросетевых компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3258,95 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1391,31 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5%.

Доллар просел до 73,79 рубля (-0,38 рубля), золото стоит $1890,3 за тройскую унцию (+0,4%).

Подорожали акции "Россетей" (+5%), "ФСК ЕЭС" (+3,4%), UC Rusal (+2,8%), "Магнита" (+2%), АФК "Система" (+1,7%), "Северстали" (+1,4%), Сбербанка (+1,3% и +1,7% "префы"), "Норникеля" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,2% "префы"), "Аэрофлота" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Татнефти" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-2,1%), "Яндекса" (-1%), "Московской Биржи" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,7%), Polymetal (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росгосстраха" (+10,9%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+7,3%), "МРСК Урала" (+7,2%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+4,9%), акции "Мечела" (+4,1%), "Белона" (+4,1%).

Подешевели бумаги ПАО "РКК "Энергия" (-8,4%), ПАО "Южуралникель" (-6,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-6,2%), "Объединенной вагонной компании" (-5,8%), ПАО "Русолово" (-4,3%), ПАО "Коршуновский ГОК" (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,14 млрд рублей (из них 9,76 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,66 млрд рублей – на бумаги "Газпрома" и 3,17 млрд рублей – на акции "ЛУКОЙЛа").