Норникель направил "Силмашинам" встречную претензию об уплате неустойки

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Норникель" направил "Силовым машинам" претензию об уплате неустойки и штрафа за нарушение обязательств по договору на выполнение комплекса работ по проекту реконструкции ТЭЦ-2 Норильска. Копия претензии, адресованной гендиректору "Силовых машин" Тимуру Липатову, есть в распоряжении "Интерфакса".

"Подрядчиком допущено существенное нарушение установленных договором сроков выполнения работ и иных обязательств, что влечет риски реализации проекта в целом", - следует из документа, подлинность которого подтвердили в "Норникеле". Реконструкция ТЭЦ-2 Норильска является значимым проектом не только для "Норникеля", но и для потребителей всего Норильского промышленного района с учетом его изолированности от ЕЭС России и климатических условий Заполярья, говорится в претензии.

По оценке "Норникеля", допущенные подрядчиком нарушения влекут риски реализации проекта в целом.

Общий размер неустойки и штрафа составляет 14 млрд руб. С учетом условий договора об ограничении общего размера ответственности "Силовых машин" 20% от цены договора, сумма претензионных требований "Норникеля" составила 3,84 млрд рублей.

Договор с "Силовыми машинами" на реконструкцию ТЭЦ-2 был заключен в 2017 г. Он направлен на возмещение выбывающих энергогенерирующих мощностей Норильской ТЭЦ-2, а также на повышение надежности энергосистемы Таймыра.

"Соблюдение сроков выполнения работ по договору - важное условие реализации проекта, на что "Норникель" неоднократно обращал внимание подрядчика", - добавил представитель "Норникеля".

В случае неисполнения требований в течение 10 календарных дней, "Норникель" имеет право получить требуемую сумму путем раскрытия банковских гарантий, удержания или взыскать ее в судебном порядке, а также потребовать возврата неотработанного аванса, подчеркнул представитель "Норникеля".

Ранее "Силовые машины" подали иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с "Норникеля" 2,83 млрд рублей. В компании поясняли, что иск связан с вопросами оплаты дополнительных работ, выполненных "Силовыми машинами" в рамках строительства первого блока Норильской ТЭЦ-2. В частности, договором не было предусмотрено строительство новых газоходов и эстакады для системы трубопроводов, перенос трансформатора, трубопроводов, грузоподъемного оборудования и некоторые другие фактически выполненные работы. "Силовые машины" не добивались прекращения действующего контракта, продолжая работы.

Стороны ведут переговоры об объеме и стоимости работ, подлежащих компенсации, и "Силовые машины" не исключат решения спора мирным путем, говорил представитель машиностроительной компании.

"Силовые машины" производят оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом. ООО "Севергрупп", осуществляющее деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова, является 100%-м владельцем компании.

Норильская ТЭЦ-2 контролируется дочерней компанией "Норникеля" - АО "НТЭК", обеспечивающей тепло- и электроснабжение Норильского промышленного района. Всего в состав компании входят три ТЭЦ (все в Норильске, совокупная мощность - 1,19 ГВт), Усть-Хантайская и Курейская ГЭС (совокупная мощность 1,09 ГВт).