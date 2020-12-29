"Транснефть" - беда не приходит одна

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Все, что нас не убивает, делает сильнее - это изречение российский бизнес проверял на себе много раз. Иногда, впрочем, кажется, что становиться сильнее просто некуда, ведь хуже быть не может. Ну разве могла "Транснефть", которая в прошлом году пережила чрезвычайную ситуацию с "засорением" "Дружбы" - крупнейшего нефтеэкспортного направления в Европу, - подумать, что в этом году ей придется столкнуться с не менее страшной угрозой. Однако никто в нефтяной отрасли в этом году не смог выйти сухим из пандемического шторма, так как COVID-19 в буквальном смысле высушил и бюджеты, и нефтяные потоки.

Свободных мест нет

Эпидемия коронавируса, переросшая в пандемию, весной опустила спрос на нефть и нефтепродукты на самое "дно". И даже несмотря на беспрецедентно низкие цены на сырье, все мировые производители столкнулись с проблемой затоваривания и нехватки хранилищ. Естественно, что взоры российских нефтяников были устремлены на "Транснефть", которая перекачивает 83% добываемой в РФ нефти, эксплуатирует свыше 67 тыс. км трубопроводов и более 24 млн куб. метров резервуарных мощностей.

Так, по оценкам Российского газового общества (РГО), которое по запросу министерства энергетики оценило создание системы хранилищ стратегического нефтяного резерва страны, основные объемы возможных хранилищ находятся именно у "Транснефти". "Это порядка 20-30 млн тонн. Из них 85% - для хранения нефти, остальное - для нефтепродуктов", - пояснял "Интерфаксу" исполнительный директор РГО Роман Самсонов, уточняя, что нужно порядка 50 млн т (не менее 10% от годовой добычи).

Однако в "Транснефти" заявляли, что в системе монополии нет емкостей для коммерческого хранения нефти - только для технологических целей. "Максимальный срок хранения ограничен одним месяцем. Система не предназначена для хранения, и длительное хранение мы не осуществляем", - говорил "Интерфаксу" советник президента компании, пресс-секретарь Игорь Демин. "В системе есть объем нераспределенной нефти, он хранится в наших резервуарных парках. Это часть технологии. Он не может превышать определенных значений и позволяет нефтяным компаниям более эффективно продавать нефть на нефтяном рынке. Этот объем не может быть бесконечным, есть норматив, который нефтяные компании не могут превышать", - пояснял он. "В случае значительного превышения лимитов нераспределенной нефти как крайняя мера - остановка приема с месторождений компании, допустившей нарушение", - уточнял собеседник.

Кроме того, только в начале декабря 2020 года первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин сообщил, что загрязненной нефти в системе монополии на территории РФ после ЧП на нефтепроводе "Дружба", произошедшего весной 2019 года, больше нет. При этом никогда не назывались точные объемы нефти с повышенным содержанием хлорорганики, которую "Транснефти" пришлось откачать и хранить у себя для последующей утилизации путем подмешивания к "чистому" сырью. Только по данным белорусской стороны, всего в нефтепроводах и нефтехранилищах на территории Белоруссии находилось более 1,3 млн тонн загрязненной российской нефти, из которых около 900 тыс. тонн было вытеснено на территорию России.

Но именно ограниченные мощности по хранению нефти стали одним из аргументов и для России в пользу заключения нового соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+.

Росту тарифов "Нет"!

В условиях продолжающегося нефтяного кризиса, вызванного пандемическими локдаунами, глава крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин в мае на встрече с президентом Владимиром Путиным поставил вопрос о приведении тарифов транспортных монополий в соответствие с текущими ценами на рынке. "Мы не просим каких-то особых льгот, но приведение в соответствие в связи с падением цены было бы для нас, конечно, значительным. В настоящее время 32% составляют расходы на транспорт от стоимости нефти", - уточнил он. Путин поручил правительству проработать вопрос целесообразности установления спецтарифов на услуги "Транснефти" и РЖД на время действия соглашения о снижении добычи нефти ОПЕК+.

Уже в середине июля Минэкономразвития предложило изменить параметры индексации тарифов "Транснефти" на долгосрочный период и увязать их с рентабельностью по чистой прибыли, снизив ее в 4 раза - с 22,6% до 5%. "Транснефть" же считала, что снижение тарифов приведет к увеличению доходов частных акционеров нефтяных компаний за счет государства, а подход, предлагаемый Минэкономразвития, сократит источники финансирования капитальных вложений и, соответственно, ускорит устаревание основных средств. В то же время монополия отмечала, что повышение тарифов до рыночного уровня даст компании возможность платить дивиденды государству вплоть до 75% от чистой прибыли МСФО вместо 51% от нормализованного показателя.

Одновременно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла в правительство проект распоряжения о долгосрочных тарифах на услуги "Транснефти" по перекачке нефти, предусматривающий сохранение действующего принципа "инфляция минус", исходя из их ежегодного прироста на 99,9% от ожидаемого уровня индекса потребительских цен.

Актуальность этого вопроса была утрачена уже к концу лета, когда со снятиями локдаунов по всему миру началось восстановления нефтяного рынка. И в октябре правительство РФ утвердило на 2021-2030 гг. принцип ежегодного роста тарифов "Транснефти" "инфляция минус 0,1%", действовавший в 2018-2020 гг. Согласно решению ФАС, тарифы на услуги "Транснефти" в 2021 году будут проиндексированы на 3,596%.

Денег нет

"Транснефть", столкнувшаяся со снижением грузооборота из-за конъюнктуры на нефтяном рынке и соглашения о сокращении добычи ОПЕК+, в апреле попросила правительство предоставить отсрочку выплаты дивидендов за 2019 год. "Мы считаем, что эта позиция более открытая и более честная, мы понимаем, что многие российские компании в этом году, скорее всего, снизят дивидендные выплаты от прогнозов (даже не выплаты, а начисления), мы понимаем, что финансовый сектор также будет настроен, скорее всего, формировать капитал, а не выплачивать дивиденды. Я могу сказать, что наша позиция - дивиденды начислить и их выплатить в полном объеме, но с определенной рассрочкой. Наш вариант наиболее дружественный по отношению к нашим акционерам с учетом той ситуации, в которой сейчас находится мировой энергетический сектор", - пояснял первый вице-президент компании Максим Гришанин.

Так, менеджмент "Транснефти" предлагал направить на дивиденды за 2019 год 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, или 81 млрд руб. (11,2 тыс. руб. на акцию), но просил разрешить ей выплатить эту сумму частями: около половины суммы сразу, а остальное - в течение трех лет. Однако по решению основного акционера монополии - государства - "Транснефти" пришлось выплатить даже 84,18 млрд руб., или на 8,5% больше, чем за 2018 г., и без какой-либо отсрочки.

Из-за отсутствия отсрочки по дивидендам "Транснефть" была вынуждена скорректировать инвестпрограмму на 2020-2021 гг.: в текущем году объем инвестиций снизится на сумму более 45 млрд руб. (около 20% объема программы), до 191,4 млрд руб. и на 30 млрд рублей в 2021 году (около 12%), до 207,8 млрд руб. Компенсировать данные объемы планируется в 2022-2025 годах, после стабилизации ситуации на нефтяном рынке. В связи с завершением в 2019 году основных инвестиционных проектов основные средства будут направлены на модернизацию и реконструкцию действующей инфраструктуры.

Дружба есть?

Последствия форс-мажора на МН "Дружба", произошедшего весной 2019 года, будут аукаться "Транснефти" и в 2021 году. С самого начала было очевидно, что вопрос выплаты компенсаций за "грязную" нефть растянется надолго, однако еще в прошлом году монополия рассчитывала, что урегулирование удастся завершить к середине 2020 года.

Для возмещения грузоотправителям ущерба от перебоя с поставками "Транснефть" в прошлом году создала резерв на выплату компенсаций в размере 26,1 млрд руб., из которых 3,3 млрд руб. были выплачены в IV квартале 2019 года. В течение шести месяцев было переведено грузоотправителям еще 5,2 млрд рублей, а резерв из-за курсовых колебаний доначислен в течение девяти месяцев на 5,4 млрд рублей. Таким образом, на конец сентября на эти цели зарезервировано 22,9 млрд рублей.

"ЛУКОЙЛ" и венгерская MOL, казахстанские грузоотправители, "Сургутнефтегаз" и Total, "Газпром нефть" уже заключили соглашения с "Транснефтью" о компенсациях. В апреле монополия сообщала о том, что согласовала размер выплат и Мозырскому НПЗ, однако нет данных, поступили ли средства белорусскому заводу. Также в октябре "Транснефть", "Роснефть" и французская Total завершили урегулирование спора в отношении объемов, поставленных на германский НПЗ Лейне.

На данный момент "Транснефть" рассчитывает, что рассчитаться со всеми получится к середине 2021 года. "На текущую дату мы уже выплатили $143,6 млн, работа продолжается. Это больше половины, по нашей оценке", - сказал Гришанин. "Надеемся, к концу года урегулируем еще один объем с одним нашим грузоотправителем. И работа закончится к середине следующего года, но это наша оценка", - добавил он.

Нефть пока есть

"Транснефть", которая в последние 15 лет постоянно строила новые трубы для прокачки увеличивающихся объемов добываемой нефти, в этом году столкнулась с рядом проблем при заполнении системы. В начале года, еще до того, как мир захватила пандемия коронавируса, из-за отсутствия договоренностей российских производителей с потребителями в Белоруссии поставки углеводородного сырья в первом квартале в эту страну практически не осуществлялись. Восстановление прокачки в Белоруссию практически совпало с новым соглашением ОПЕК+, которое предполагает сокращение добычи нефти в России в 2020 году с планируемых 560 млн тонн до уровня около 500 млн тонн. В результате по отношению к первоначальному плану снижение грузооборота нефти по системе "Транснефть" и тарифной выручки может составить около 10% по итогам года. По итогам 9 месяцев чистая прибыль по МСФО уже снизилась на 24%, до 110 млрд руб.

Исходя из консервативных планов, "Транснефть" рассчитывает сохранить прокачку нефти в 2021 году на уровне 2020 года и транспортировать 440-450 млн тонн нефти. Однако монополия признает, что пока нет ясности о параметрах сделки ОПЕК+ на второй квартал. Спрос на нефть хоть и восстанавливался в последние месяцы, но так и не вышел на докризисные параметры. И если ранее ожидалось его восстановление во втором квартале 2021 года, потом во втором полугодии, то теперь эксперты оценивают, что спрос вернется только через 2-3 года.

На данный момент график экспорта нефти из РФ на I квартал 2021 года предполагает снижение на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя соглашения о поставках в Белоруссию уже заключены. В сложившихся условиях "Транснефти", несмотря на мировой "зеленый" тренд, остается только уповать на то, что углеродная энергетика еще долгое время будет оставаться весомой, и нефть продолжит быть интересной.