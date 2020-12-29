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"Полюс" выкупил у структуры Керимова 0,8% своих акций за $233 млн

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Структура Саида Керимова Polyus Gold International Limited воспользовалась своим правом продать "Полюсу" 0,8% его акций.

Как сообщил "Полюс", его дочерняя компания "Полюс Сервис" подписала соглашение о приобретении у PGIL 1 млн 110 тыс. 779 акций "Полюса". Цена приобретения соответствует параметрам выкупа у миноритариев, сказано в сообщении. Таким образом, с учетом цены ($210 за ценную бумагу), PGIL выручила примерно $233 млн.

Доля PGIL в "Полюсе" по итогам сделки снизилась до 76,34%.

PGIL продает акции "дочке" "Полюса" в рамках buyback объемом 1,05% акций, в котором компания Керимова участвует пропорционально своей доле в золотодобытчике. В общей сложности "Полюс" потратит на выкуп $300 млн.

После завершения программы, как ожидается, free float "Полюса" составит 21,84%.

Предполагается, что приобретенные акции будут использованы для консолидации активов "Лензолота", для долгосрочной программы поощрения, в качестве вознаграждения в потенциальных сделках M&A и для других корпоративных целей.

"Полюс" – крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии.

Полюс Саид Керимов

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