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Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году

Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году
Фото: Reuters

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российская "дочка" японского автоконцерна Honda (ООО "Хонда Мотор Рус") объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на российском рынке в течение 2022 года.

"Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности", - объяснила компания.

Honda рассчитывает сохранить присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжить послепродажное обслуживание автомобилей.

Honda Хонда Мотор Рус

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