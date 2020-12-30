Эксперты оценили рекордные объемы экспорта зерна из РФ в июле-декабре

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Россия в первой половине текущего сельхозгода (с июля по декабрь 2020 года) экспортировала 30,2 млн тонн зерна, в том числе 25,4 млн тонн пшеницы, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс".

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, это рекордные показатели для первой половины сельхозгода.

В частности, декабрьский экспорт оценивается почти в 4,4 млн тонн, в том числе 3,75 млн тонн пшеницы, около 0,4 млн тонн ячменя, около 0,25 млн тонн кукурузы. К 29 декабря через порты и погранпереходы отгружено 3,93 млн тонн зерна.

В то же время, как отметил Павенский, во второй половине сельхозгода экспорт снизится. В январе 2021 года он оценивается в 2,9 млн тонн, в том числе около 2,4 млн тонн пшеницы, в феврале - 2,4-2,6 млн тонн (2,4 млн тонн в феврале 2020 года). Это связано как с новогодними праздниками, так и с введением с 15 февраля экспортной пошлины на пшеницу в размере 25 евро за тонну, пояснил он.

"В целом с учетом снижения доходности экспортных операций по пшенице ее экспорт по итогам сельхозгода (июль 2020-июнь 2021 гг.) может составить около 36 млн тонн без учета стран ЕАЭС, экспорт зерна в целом - порядка 45 млн тонн", - сообщил Павенский, напомнив, что предыдущие оценки аналитического центра составляли 38,5 млн и 47,5 млн тонн соответственно.

Руководитель центра также сообщил, что индикативные экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в январе за неделю не изменились и составили $260 за тонну (FOB). "Рынок малоактивен, спроса с поставкой в феврале нет", - отметил он.

Закупочные цены на пшеницу (4 класс, протеин 12,5%) в глубоководных портах повысились на 850 рублей, до 17,3-17,4 тыс. рублей за тонну (без НДС). Год назад цена составляла в среднем 12,85 тыс. рублей за тонну (CPT Новороссийск). "В целом в преддверии новогодних каникул закупки снизились до минимума, отмечались лишь отдельные сделки для пополнения недостающих объемов для ближайших поставок", - сказал Павенский.

Закупочные цены на малой воде выросли на 1 150 рублей, до 16-16,3 тыс. рублей за тонну. В прошлом году они были на уровне 11,9 тыс. рублей.