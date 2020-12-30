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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43Заразились
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Долларовый индекс упал до 32-месячного минимума

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США в среду продолжает дешеветь относительно большинства основных мировых валют, трейдеры корректируют позиции в конце года с учетом вероятного сохранения аппетита к риску на рынках в следующем году, долларовый индекс ICE опустился до минимума за последние 32 месяца.

Американская валюта оказалась под давлением на этой неделе. Долгожданный закон о финансовой помощи населению США в условиях пандемии коронавируса, подписанный президентом Дональдом Трампом в воскресенье, 27 декабря, вселил оптимизм относительно скорого восстановления экономики при помощи вакцинации от COVID-19, заставив инвесторов распродавать традиционные активы-убежища, пишет Trading Economics.

Снижение спроса на безопасные активы усугубляется опасениями по поводу растущего уровня долга в США, поскольку беспрецедентные расходы привели к увеличению бюджетного дефицита и отрицательного сальдо платежного баланса, что делает американскую валюту все менее привлекательной инвестицией.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов в среду 0,3%. Он опустился до минимального уровня за последние 32 месяца - 89,7 пункта - и может потерять 6,9% по итогам года, согласно данным Trading Economics. Более широкий WSJ Dollar Index снизился на 0,4%.

Курс евро к доллару США поднялся до $1,2285 по сравнению с $1,2251 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость американской валюты относительно иены опустилась до 103,08 иены против 103,53 иены накануне. Фунт стерлингов прибавляет 0,7% в паре с долларом, австралийский доллар - 0,8%.

Тем временем ситуация с коронавирусом в мире остается сложной. Первый случай заражения новой разновидностью коронавируса, из-за которого ранее были введены жесткие ограничительные меры в Великобритании, выявлен в американском штате Колорадо.

При этом надежды на крупные прямые выплаты американцам в рамках нового пакета мер поддержки экономики пока не оправдываются. Накануне лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл заблокировал в Сенате голосование по принятому Палатой представителей днем ранее законопроекту, предусматривающему увеличение прямых выплат американцам до $2 тыс. с ранее планировавшихся $600.

Трейдеры ждут сохранения позитивного фона для рискованных активов. "Экономика восстанавливается, политика центробанков останется стимулирующей в ближайшие годы, и это позволяет предположить, что фон для рискованных активов будет благоприятным, - заявил стратег по глобальным рынкам Invesco Брайан Левитт в интервью Bloomberg TV. - Реальность в том, что рынки будут фокусироваться на восстановлении".

США ICE

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