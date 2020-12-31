Все для победы, или год изопропила

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Если бы год было принято называть в честь органического соединения - по образцу "Года культуры", "Года литературы" и т.д. - уходящий носил бы гордое звание "Год изопропила". Пандемия коронавируса сильно прибавила загрузки производителям антисептиков, которые даже после победы над COVID-19, безусловно, какое-то время будут сохранять повышенную востребованность. Из-за повальной дезинфекции основной компонент санитайзеров - изопропиловый спирт (изопропанол), который также применяется в качестве чистящего средства и растворителя для масел, засветился в виде реагента для нервнопаралитического газа и стал причиной отказа двигателя при пуске ракеты Falcon-9 Илона Маска, в этом сезоне вышел на пик популярности.

Пополнение обоймы

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время средства на спиртовой основе для антисептиков рук являются единственными известными продуктами для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально вредных микроорганизмов. Изопропил по своим физическим и химическим свойствам напоминает этанол, обычный медицинский спирт, однако он более дешевый и доступный, так как на его свободное обращение не наложены государственные ограничения. Поэтому в этом году он получил широкое распространение не только в медицинских учреждениях, но и в быту. Руководство ВОЗ по производству антисептиков включает: изопропил, перекись водорода, глицерин и дистиллированную или кипяченую охлажденную воду. Но даже разбавив изопропиловый спирт дистиллированной водой 1:1, вы получите в домашних условиях эффективный санитайзер.

В начале апреля, когда страна ушла в режим самоизоляции, в министерстве промышленности и торговли "Интерфаксу" сообщали, что на территории РФ производство изопропилового спирта осуществляют только два завода: ПАО "Химпром" в Новочебоксарске и обанкротившийся "Завод синтетического спирта" (ЗСС) в Орске, в срочном порядке возобновивший производство в конце марта. На данный момент к ним добавился "Синтез-Ацетон 2000" в Нижнем Новгороде и "Омский каучук", в ноябре запустивший производство в тестовом режиме. "Были отгружены первые партии в объеме 300 тонн для проведения омологации и подтверждения качества продукции. До конца года "Омский каучук" планирует произвести еще 500 тонн продукции и в январе 2021 года выйти на плановую мощность. Планируемый АО "Омский каучук" объем выпуска изопропилового спирта на 2021 год составляет 60 тыс. тонн", - уточнили в ведомстве.

На передовой

По данным Росстата, производство изопропилового спирта в России за 10 месяцев текущего года составило 29,8 тыс. тонн, что на 22% превышает уровень аналогичного периода 2019 года. Если в январе отечественные производители выпускали чуть более 1,3 тыс. тонн продукции, то начиная с марта производство выросло в 3 раза и в пиковые месяцы первой волны достигало 4,5 тыс. тонн.

"На данный момент на рынке фиксируется умеренный спрос на изопропиловый спирт, обусловленный как потреблением со стороны производителей дезинфицирующих средств, так и сезонным спросом со стороны производителей стеклоомывающих жидкостей. Учитывая это, мы прогнозируем уровень спроса в начале 2021 года на изопропиловый спирт на уровне четвертого квартала 2020 года", - сообщили агентству в Минпромторге.

Объем рынка изопропилового спирта в текущем периоде (за 10 месяцев 2020) оценивается ведомством в объеме 43 тыс. тонн. Вместе с тем, после выхода "Омского каучука" на плановую мощность, с учетом действующих производителей, суммарные максимальные мощности отечественных компаний по выпуску изопропилового спирта в 2021 году составят более 90 тыс. тонн. "Этого объема более чем достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка необходимым сырьем", - подчеркнули в министерстве.

Армия союзников

Несмотря на взросшие мощности по производству изопропилового спирта, Россия продолжает покупать это сырье и за границей. По данным Федеральной таможенной службы, в октябре импорт вырос в 2,3 раза по сравнению с сентябрем, до 2,9 тыс. тонн (на $3,8 млн), хотя и не достиг пиковых значений в 6-7 тыс. тонн, которые наблюдались в мае-июле. При этом Китай, который полгода был лидером поставок, продал всего 39 тонн. На первое место вышла Германия с 748,7 тонн ($1 млн), увеличив поставку почти в 7 раз по сравнению с предыдущим месяцем, затем следуют Нидерланды с 623,1 тонн (на $780,7 тыс.) и США - 228,3 тонн ($347,1 тыс.).

Экспорт же изопропила остается на достаточно низком уровне. "По итогам девяти месяцев 2020 года экспортные поставки изопропилового спирта составили 3 тыс. тонн и превысили уровень аналогичного периода 2019 года более чем в 3 раза. По оценкам, с учетом текущей динамики рынка, в четвертом квартале 2020 года мы прогнозируем объем экспортных поставок на уровне, не превышающем 1,5 тыс. тонн", - сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге. Несмотря на то, что запрет на экспорт данной продукции перестал действовать 30 сентября, в октябре, по данным ФТС, было вывезено всего 111,6 тонн (на $154,9 тыс.), что на 14% меньше сентября. Из этого объема в Белоруссию было поставлено 80,2 тонн на $107,6 тыс., Узбекистан - 21,5 тонн ($25 тыс.), Казахстан - 8,4 тонны на $19,3 тыс., на Украину - 1,4 тонн на $3 тыс. Самые высокие показатели по вывозу зафиксированы в марте и апреле - 1,07 тыс. тонн и 888,9 тонн соответственно. Запрет на экспорт изопропила, введенный в марте для максимального обеспечения спроса российских предприятий был временной мерой. "В настоящее время экспорт изопропилового спирта не ограничивается. Продление данной меры Минпромторгом не планируется", - добавили в ведомстве.

Вставай, страна огромная!

Так как организовать производство антисептиков оказалось достаточно просто, то многие компании, в том числе и нефтяные, ранее и не помышлявшие о такой деятельности, поддержали новый тренд в первую очередь для того, чтобы обезопасить своих сотрудников. "Газпром" первым заявил, что готов организовать производство из газа антисептиков на основе изопропанола и этанола, однако потом какой-либо информации по этой теме газовая монополия не давала. Зато почти сразу в процесс включилась "Татнефть", организовав на "ТАНЕКО" выпуск гигиенической жидкости для рук. "ЛУКОЙЛ" развернул производство антисептиков на своем Когалымском заводе химреагентов. Затем к коллегам присоединилась "Газпром нефть", которая начала производство антисептиков на мощностях в Московской области и Нижнем Новгороде в рамках программы "Антивирус". "С момента начала выпуска данной продукции в апреле 2020 года уже произведено свыше 170 тонн антисептика. Продукция фасуется в 300 мл флаконы и канистры 1, 5 и 20 литров. Антисептик поставляется на производственные активы "Газпром нефти", собственную сеть АЗС, а также на безвозмездной основе - медицинским учреждениям в 30 регионах деятельности компании", - уточнили в НК.

"Роснефть" решила пойти дальше и заняться не смешиванием ингредиентов для получения антисептика, а производством сырья для него. Сначала компания запустила на своих мощностях выпуск этилового спирта и ацетона, которые тоже являются компонентами дезинфицирующих средств. А потом "Роснефть" задумалась о строительстве на площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании в Самарской области промышленной установки получения изопропилового спирта (ИПС) и установки по производству стеклоочистительной жидкости на основе собственного ИПС.

Нефтехимия является одним из приоритетных направлений развития высокомаржинального бизнеса "Роснефти", отметили в пресс-службе компании. Изопропил может входить в состав растворителей, омывающих жидкостей, реагентов и ряда косметических средств, кроме того, продукт станет основой высокоэффективных антисептиков, в связи с чем ожидается существенный рост спроса на изопропиловый спирт как в России, так и за рубежом, уверены в НК. "На сегодняшний день часть высококачественного изопропилового спирта импортируется в Россию. Специалисты "Роснефти" разработали собственную технологию получения этого высокомаржинального продукта путем переработки ацетона", - сообщили в компании.

Сейчас "Роснефть" ведет расчет экономических показателей установки по выпуску изопропилового спирта. "После расчета всех инвестиционных параметров и определения оптимальной конфигурации будет принято инвестиционное решение по проекту. Срок принятия решения - 2021 год", - добавили в "Роснефти". В то время, как "Татнефть" в сентябре объявила тендер на продажу остатков изопропила (224 тонны на 60 млн руб.), "Роснефть" рассчитывает, что изопропиловый спирт останется на гребне волны и на нем можно будет заработать.