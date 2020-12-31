Баку отчитался о первых поставках газа потребителям Италии и Греции

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Первый азербайджанский газ поступил потребителям в Италии, Греции и Болгарии, сообщает компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

"Сегодня азербайджанский газ доставлен потребителям в Италии через пункт Мелендугно в газораспределительную сеть SNAM Rete Gas (SRG), через пункт Неа Месимвриа в Грецию и в Болгарию через сеть DESFA", - говорится в сообщении.

Ранее Минэнерго Азербайджана сообщило о начале коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу.

Прямой доступ на европейский газовый рынок позволяет Азербайджану диверсифицировать экспорт, отмечается в сообщении SOCAR.