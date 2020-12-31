Компания группы РМК остановила работу рудника в Казахстане после ЧП с жертвами

Подземный рудник "Весенне-Аралчинский" расположен в Хромтауском районе Актюбинской области на одноименном месторождении медно-цинковых руд. Введен в эксплуатацию в 2019 году. Проектная мощность добычи составляет 500 тыс. тонн руды в год.

"Актюбинская медная компания" специализируется на добыче и переработке медных и медно-цинковых руд.

АО "Русская медная компания" - вертикально интегрированная группа, занимающаяся добычей и производством меди, производством и продажей изделий из меди и драгоценных металлов в слитках. В группу входят более 30 предприятий в России и Казахстане.