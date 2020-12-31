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Компания группы РМК остановила работу рудника в Казахстане после ЧП с жертвами

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - ТОО "Актюбинская медная компания" (Казахстан, входит в группу "Русская медная компания", РМК) приостановило работы на подземном руднике "Весенне-Аралчинский" после ЧП 30 декабря, в результате которого погибли 4 человека.

Как следует из сообщения казахстанской компании, несчастный случай произошел в ходе взрывных работ, в результате погибли четыре сотрудника "Актюбинской медной компании" - горный мастер, два взрывника и водитель. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. "Работы на руднике остановлены, персонал выведен на поверхность", - отмечается в сообщении.

Компания обещает содействовать расследованию несчастного случая на руднике, семьям погибших будет оказана помощь.

Подземный рудник "Весенне-Аралчинский" расположен в Хромтауском районе Актюбинской области на одноименном месторождении медно-цинковых руд. Введен в эксплуатацию в 2019 году. Проектная мощность добычи составляет 500 тыс. тонн руды в год.

"Актюбинская медная компания" специализируется на добыче и переработке медных и медно-цинковых руд.

АО "Русская медная компания" - вертикально интегрированная группа, занимающаяся добычей и производством меди, производством и продажей изделий из меди и драгоценных металлов в слитках. В группу входят более 30 предприятий в России и Казахстане.

Казахстан РМК Актюбинская медная компания

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