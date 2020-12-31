Выздоравливать можно и в пандемию - теорема рынка удобрений

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Рынок минеральных удобрений в конце 2020 года чувствует себя лучше, чем год назад. Пандемия COVID-19 не помешала (частично - даже помогла) оздоровлению отрасли: цены на удобрения во второй половине года оттолкнулись от многолетних минимумов, а дешевеющий рубль традиционно поддержал иммунитет российских производителей.

Конечно, как и вся мировая промышленность, отрасль минудобрений с началом пандемии столкнулась с дополнительными издержками, связанными с необходимостью защитить сотрудников и обеспечить бесперебойную работу заводов. Только "ФосАгро" потратила на профилактику COVID-19 на своих производствах и поддержку медицинских учреждений порядка 3 млрд рублей (а это около 4% LTM EBITDA компании).

Были у коронакризиса и другие последствия. Так, "ЕвроХим" задумался о том, чтобы вернуть штаб-квартиру из швейцарского Цуга в Москву. "Год ковида и все ограничения в передвижении показали нам, что надо быть ближе к основным производственным активам", - говорил осенью основной акционер компании Андрей Мельниченко. Но в целом отрасль оказалась достаточно защищенной от турбулентности, вызванной пандемией, и не испытала такого падения спроса и цен, как, например, производители нефти и газа.

Удобряйся, если хочешь быть здоров

Удобрения в большинстве стран признаны товаром первой необходимости, поэтому влияние пандемии на их производство и поставки было довольно ограниченным.

В то время как жизнь многих отраслей экономики весной фактически остановилась, сектор минудобрений переносил новый вирус в достаточно легкой форме - без драматического падения выручки, заморозки дивидендов или пересмотра инвестпрограмм. А те остановки мощностей, которые все-таки произошли, способствовали оздоровлению рынка, страдавшего от профицита предложения.

Лечебный эффект карантинных мер ощутил, в первую очередь, рынок фосфатов. Китай - крупнейший в мире производитель этого вида удобрений, и значительная доля его мощностей сосредоточена именно в провинции Хубэй, откуда начал распространяться новый коронавирус. Сокращение производства в Китае стало одним из драйверов восстановления цен на фосфаты, которые в 2019 году упали до многолетних минимумов. В сочетании с другими факторами оно обеспечило 40%-ный рост цен на DAP за прошедший год.

На рынок азотных удобрений пандемия оказала противоречивое влияние: сначала падение китайского экспорта карбамида из-за логистических ограничений поддержало цены, но к середине года снижение стоимости сырья - газа и угля, а также спроса со стороны промышленности наряду с сезонными факторами уронили их ниже $200/т. В III квартале цены на карбамид начали восстанавливаться и год рынок завершил в плюсе, выше $230/т на Балтике.

Цены на хлоркалий в начале года упали на четверть - до минимумов с 2007 года - на фоне перепроизводства и отсутствия контрактов с Китаем, переговоры по которым затянулись из-за вспышки COVID-19. Контракты были подписаны весной по цене $220 за тонну - со снижением на $70 к уровню предыдущих договоров. Калий стал еще доступнее для аграриев, что простимулировало спрос. Канадская Nutrien, крупнейший в мире производитель хлоркалия, объявила, что продажи этого вида удобрений за 9 месяцев 2020 года стали рекордными в ее истории.

"Опережающий рост цен на сельхозпродукцию в последнее время способствует сохранению высокого уровня доступности удобрений и поддерживает спрос. Важным фактором является и государственная поддержка сельского хозяйства как в развитых, так и в развивающихся странах ввиду прогнозов ООН об угрозе голода в мире. В настоящее время мировые производители минеральных удобрений не испытывают проблем с нераспроданными объемами. Несмотря на период межсезонья на ключевых рынках сбыта, цены на основные виды удобрений продолжают постепенно расти", - отмечает гендиректор "ФосАгро" Андрей Гурьев.

"IFA (Международная ассоциация производителей удобрений - ИФ) прогнозирует рост потребления удобрений в сезоне 2020/2021г на уровне 2% с опережающими темпами роста потребления фосфорных удобрений (+3,2%). При этом запуск новых крупных мощностей производства удобрений не прогнозируется, а внутренний спрос в Китае растет, что способствует снижению экспорта и более сбалансированной ситуации на мировом рынке в целом", - оптимистично настроен CEO "ФосАгро".

Позитивные ожидания по ситуации на рынке позволили "ФосАгро" в ноябре объявить рекордные дивиденды за III квартал. Суммарно выплаты составили 15,9 млрд рублей, или более 80% квартального FCF, существенно превысив ориентир, обозначенный дивидендной политикой компании (при текущем уровне долговой нагрузки "ФосАгро" обещала платить акционерам до 50% FCF). Всего на промежуточные дивиденды в 2020 году "ФосАгро" направила около 30 млрд рублей - это на 30% больше, чем компания заплатила за I-III кварталы прошлого года.

Восстановление рынка оживило и инвестиционные планы компаний. "Акрон", который с середины 2019 года несколько раз сокращал инвестпрограмму, осенью объявил о планах построить в Новгороде комплекс аммиака и карбамида стоимостью почти $1,5 млрд. Завод может стать крупнейшим производством аммиака и карбамида в Европе, говорил председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов.

"ЕвроХим" к концу года договорился о проектном финансировании для завода аммиака и карбамида в Усть-Луге: компания получит до 99 млрд рублей в рамках "фабрики" ВЭБа. "ФосАгро" также планирует увеличить capex в 2021 году на 10-15% к уровню этого года, до 41,5 млрд рублей.

Положительная динамика цен на фосфорные удобрения и карбамид сохранится и в начале 2021 года, прогнозирует аналитик "ВТБ Капитала" Елена Сахнова. "Мы ожидаем хорошего начала года для производителей фосфорных удобрений. США продолжат восстановление запасов, а Европа начнет активные закупки в преддверии весенней посевной. Рост цен будет умеренным - до 10% после 27% роста во второй половине 2020 года, связанного, главным образом, с введением пошлин на продукцию российских и марокканских производителей на американском рынке", - считает Сахнова. Объявленное марокканской OCP сокращение производства в I квартале может оказать дополнительную поддержку ценам на DAP.

Для рынка азотных удобрений I квартал традиционно является сильным благодаря сезонному спросу в северном полушарии. Дополнительными факторами роста цен на карбамид в начале следующего года станут повышение цен на газ, хороший спрос со стороны Индии и Китая, а также возможное сокращение китайского экспорта, отмечает Сахнова.

То в жар...

От чего российские производители удобрений оказались не защищены в 2020 году, так это от регуляторных сюрпризов. Сначала крупнейший североамериканский производитель фосфатов - Mosaic - попросил власти США ввести пошлины на импорт таких удобрений из России и Марокко. "Большие объемы несправедливо субсидируемого импорта из России и Марокко наносят ущерб бизнесу Mosaic", - заявила компания.

Инициатива прозвучала в разгар предвыборной гонки в США и, учитывая протекционистский характер политики Дональда Трампа, отраслевые эксперты выражали мало сомнений в том, что предложение Mosaic будет поддержано регуляторами. Комиссия по международной торговле США, начав расследование, обнаружила признаки того, что "предположительно субсидируемый" импорт фосфорсодержащих удобрений из России и Марокко наносит ущерб внутренним производителям. К такому же выводу пришел Минторг США, в ноябре установив предварительные компенсационные пошлины на уровне 20,94% для "ФосАгро", 72,5% для "ЕвроХима", 32,92% для остальных российских производителей, и 23,46% - для марокканской OCP.

Итоговые решения регуляторов будут опубликованы в I квартале 2021 года. Окончательные пошлины, если они будут введены, начнут действовать с апреля, однако таможня США уже сейчас может собирать с импортеров денежные депозиты на основании предварительных ставок - в качестве гарантии оплаты возможных пошлин.

По оценке Fitch, возможные пошлины США не окажут серьезного влияния на "ФосАгро": доля этого рынка в общих продажах компании за 2019 год не превышала 5%. Однако компания продолжает диалог с регуляторами. "ФосАгро" считает, что Минторг при расчете предварительной пошлины неправильно учел ее объемы продаж. По мнению компании, размер пошлины при правильном подсчете должен быть снижен вдвое - до порядка 10%, писал S&P Global Market Intelligence со ссылкой на консультанта "ФосАгро" в этом споре. Прецедент уже есть: Минторг США признал ошибку в расчетах и снизил пошлину для марокканской OCP с 23,46% до 16,9%.

Впрочем, на мировой рынок фосфатов расследование в США повлияло позитивно, спровоцировав рост цен. Марокко и Россия - крупнейшие поставщики фосфатов в США - практически прекратили отгрузки на этот рынок, в результате стоимость DAP в стране поднялась более чем на 20%, а вслед за ней выросли и мировые цены. Только за последний месяц котировки DAP на Балтике увеличились на $20/т, достигнув $360/т, в то время как в середине года они были ниже $300/т.

...то в холод

Второй неприятной неожиданностью уходящего года стало повышение НДПИ для майнинга. Вопрос поднимался в правительстве уже не раз за последние годы - с подачи крупных нефтяных компаний, которые чувствовали острое бюджетообразующее одиночество, но отрасли всегда удавалось отбиться. Еще в середине марта, прямо перед началом весеннего локдауна в России, первый вице-премьер Андрей Белоусов уверял, что увеличение налоговой нагрузки на майнинг не обсуждается. Ситуация резко поменялась к сентябрю, когда Минфин подготовил проект бюджета на 2021 год.

Кампания по вовлечению майнинга в благое дело поддержки государства во время пандемии была молниеносной и шокировала отрасль (стоив GR-щикам как минимум премий). Без обсуждения с компаниями были подготовлены и одобрены в правительстве поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие с 1 января 2021 года увеличивающий "рентный коэффициент" 3,5 к ставке НДПИ для большинства видов твердых полезных ископаемых, в том числе сырья для производства удобрений - калийных солей (действующая ставка - 3,8%), а также апатитовых и фосфоритовых руд (4%).

Майнинг воспринял решение повысить НДПИ как нарушение "пакта" о неухудшении налоговых условий и тут же пошел в контрнаступление, задействовав силы РСПП, Минпромторга и отраслевых объединений. Однако бизнесу быстро дали понять, что на этот раз сопротивление бесполезно. Глава Минфина Антон Силуанов на совещании с компаниями четко обозначил, что дополнительные 50 млрд рублей от майнинга уже заложены в бюджет и цену вопроса на 2021 год ведомство обсуждать не готово. Эффект от роста НДПИ для финрезультатов компаний будет не существенным, заявил Силуанов: "Мы провели оценку влияния таких предложений на финансовое положение компаний. Снижение рентабельности по чистой прибыли в основном составит не более 2% (2 процентных пункта - ИФ). С учетом того, что у большинства добывающих компаний рентабельность по чистой прибыли превышает 20%, а в отдельных случаях достигает 50%, существенного ухудшения их финансового положения не произойдет".

Белоусов на встрече с членами бюро правления РСПП напомнил, что правительство "спалило" 3 трлн рублей на антикризисные меры, связанные с пандемией, и призвал в сложившейся ситуации не рассуждать о справедливости изъятия дополнительных 50 млрд рублей.

Поправки в Налоговый кодекс были тут же внесены в Госдуму и одобрены в трех чтениях меньше, чем за две недели. В качестве утешительной меры правительство согласилось обсудить с бизнесом дифференциацию рентного коэффициента на последующие годы при условии, что суммарные поступления в бюджет в 2021-2023 годах не изменятся. Пока горнодобывающим компаниям удалось договориться об освобождении от роста НДПИ новых проектов через механизм СЗПК: для них рентный коэффициент устанавливается в размере 1 сроком на 5 лет после начала промышленной добычи.

"В реальную дифференциацию мало кто верит, основная задача - защитить от повышения НДПИ новую добычу", - говорят собеседники "Интерфакса" в отрасли.

К настоящему времени на согласовании с ведомствами находятся два основных предложения: установление рентного коэффициента 1 для всех новых проектов и для дополнительной добычи на действующих месторождениях, демонстрирующих рост годового производства более чем на 10% к базе 2019 года, уточняет источник агентства, знакомый с ходом дискуссии.

Производители минудобрений оценивают допрасходы от повышения НДПИ в 6 млрд руб. с 2021 года, рассказывал "Интерфаксу" источник в отрасли. По оценке "Атона", "ФосАгро" в следующем году может дополнительно заплатить около 2,4 млрд руб. "Уралкалий" оценивал свои затраты от повышения НДПИ в сумму не менее 2 млрд руб., "Акрон" - в 600 млн руб. Сейчас расходы на НДПИ российских производителей удобрений ниже, чем у зарубежных конкурентов (для "ФосАгро" и "Акрона" они равны 1% EBITDA), поэтому существенного влияния на них повышение налога не окажет, отмечали аналитики "ВТБ Капитала".

Зеленый тренды как угроза марже

Пандемия COVID-19 усилила "зеленые" тенденции в мировой экономике, придав дополнительный импульс борьбе против углеродного следа и за органику.

В конце 2019 года Еврокомиссия представила Green Deal ("Зеленая сделка") - план превращения Европы к 2050 году в первый "климатически нейтральный" континент. Этот курс в дальнейшем стал частью антикризисного плана ЕС, направленного на борьбу с последствиями пандемии. В мае этого года была также опубликована стратегия Farm to Fork ("От фермы к вилке"), предполагающая сокращение потребления удобрений в Евросоюзе минимум на 20%, а пестицидов - на 50% к 2030 году.

"Пандемия COVID-19 подчеркнула важность существования здоровой и устойчивой системы продовольственного обеспечения, которая могла бы функционировать при любых обстоятельствах и обеспечивала бы доступ к достаточному количеству пищи для всех граждан", - говорилось в заявлении Еврокомиссии.

Основными направлениями работы ЕК видит борьбу с избыточным внесением удобрений и развитие органического земледелия - по плану, через 10 лет им будет занята четверть всех сельхозугодий. Наряду с мерами по увеличению биоразнообразия на территории ЕС, стратегия Farm to Fork позволит сделать общество более устойчивым к будущим пандемиям и угрозам, связанным с климатическими изменениями, а также восстановить баланс между деятельностью человека и природой, отмечали ее авторы.

Наконец, в рамках "Зеленой сделки" Евросоюз планирует ввести углеродный налог на импорт из стран с менее жестким углеродным регулированием. Ожидается, что параметры налога будут объявлены в следующем году, а вступить в силу он может с 2023 года.

Европа - одно из основных направлений поставок российских минеральных удобрений. Поставки в ЕС в 2019 году обеспечили 28% выручки "ФосАгро" (это крупнейший экспортный рынок для компании), 26% выручки "ЕвроХима", 20% - "Акрона". "Углеродный сбор на импорт в ЕС станет новым существенным вызовом для российских экспортеров, особенно в таких отраслях, как нефтехимия, металлургия и производство удобрений", - отмечают эксперты Boston Consulting Group. По их мнению, для производителей азотных удобрений углеродный сбор может стать заградительно высоким, достигая 40-65% текущей экспортной стоимости удобрений. По оценке KPMG, дополнительная нагрузка на российскую отрасль минудобрений от углеродного налога может составить 194 млн евро в год.

"Зеленая сделка" несет дополнительные риски для отрасли, особенно для сектора азотных удобрений, отмечают и аналитики рейтингового агентства Fitch. Потенциальный рост инвестиций в "зеленые" технологии (например, выпуск "зеленого" аммиака) может негативно повлиять на возможность компаний генерировать свободный денежный поток, предупреждают они.

"Стратегия приведет к снижению маржинальности продажи российских минудобрений в Европе независимо от того, какой путь выберут российские компании. Если будет принято решение использовать новые технологии для минимизации выбросов, чтобы соответствовать европейским квотам, это приведет к увеличению затрат. Если будет решено не менять технологии производства и платить "ввозную экологическую пошлину", это сократит прибыль на тонну. Возможно перераспределение объемов на другие рынки, но тогда конкуренция за покупателя на этих рынках увеличится, что приведет к снижению цен и опять же уменьшению прибыли от продаж", - отмечает Елена Сахнова из "ВТБ Капитала".

Инвестиции в "зеленые" технологии обеспечат долгосрочную конкурентоспособность продукции российских компаний, однако пока они экономически нецелесообразны: технологии дорогие и переложить затраты на покупателей не представляется возможным, добавляет она.

Например, норвежская Yara, заявив о намерении реализовать проект по производству "зеленого" аммиака, оговорилась, что без поддержки государства такой проект не реализуем. По данным Yara, стоимость производства "зеленого" аммиака из водорода, получаемого методом электролиза воды с использованием ВИЭ, в рамках пилотных проектов будет в 2-4 раза выше, чем традиционного.