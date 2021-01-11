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Ингушетия откажется от строительства типовых зданий

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В столице Ингушетии Магасе с 2021 года начнут строить социально значимые объекты не по типовым, а по индивидуальным проектам с учетом особенностей региона, заявил "Интерфаксу" глава региона Махмуд-Али Калиматов. Постепенно практика индивидуального проектирования расширится на всю территорию республики.

"Мы отделили комитет архитектуры и градостроительства от регионального Минстроя, также работает проектный институт "Геопроект". Теперь мы можем самостоятельно разрабатывать свои планы жилых зданий, объектов социального назначения и инфраструктуры согласно особенностям региона, в числе которых малоземелье", - сказал Калиматов.

По его словам, переход к индивидуальному проектированию не будет стремительным, поскольку требует привлечения дополнительных ресурсов.

Также правительство республики изучает возможность использовать в строительстве больше кирпича, что, помимо прочего, может отразиться на индексе промышленного производства республики и другие социально-экономические факторы, добавил премьер

Как уточнили агентству в пресс-службе главы и правительства республики, в основные функции научно-производственного объединения региона "Геопроект", являющего правопреемником ГУП "Недра", входит проведение проектно-изыскательских работ, выполнение инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий, работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций.

В наличии у организации имеется геотехническая лаборатория определения физико-механических свойств грунтов и проведения полного и сокращенного анализа воды.

"На базе института разработана проектно-сметная документация для пяти школ и семи детсадов в селах Али-Юрт, Долаково, Верхние Ачалуки, в городе Карабулак, включая индивидуальный проект школы на 250 мест в высокогорном селении Ольгетти", - отметил собеседник агентства.

По данным представителя регионального правительства, институт разработал проектно-сметную документацию трех объектов водоснабжения, строительство которых предусмотрено в рамках нацпроекта "Экология", дороги между микрорайонами в столице республики Магасе.

Магас Ингушетия Геопроект Махмуд-Али Калиматов

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