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Банк "Открытие" создает необанк с рабочим названием "Луна"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Банк "Открытие" создает необанк с рабочим названием "Луна", который возглавит зампред правления "Открытия" Вениамин Полянцев.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, о новом проекте сотрудникам банка было объявлено в понедельник.

"Банк "Открытие" осваивает рыночные сегменты, в которых возможен уверенный рост бизнеса. Руководитель розничного блока банка "Открытие" Вениамин Полянцев возглавит новый проект по созданию сильной цифровой компании в периметре группы "Открытие"", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Розничный блок и блок управления региональной сетью будут объединены. Новое подразделение возглавит член правления банка, руководитель региональной сети Александр Пахомов, к своим новым обязанностям он приступит в феврале.

Необанки не имеют филиалов и работают исключительно онлайн. Примерами таких банков в России являются Тинькофф банк, банк "Точка" и Модульбанк. Для необанка необязательно получать лицензию на осуществление банковских операций, он может работать и на лицензии другой кредитной организации. К примеру, "Точка", позиционирующий себя как банк для предпринимателей, по факту является филиалом банка "Открытие".

банк Открытие

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