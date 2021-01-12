Цены на бензин стабилизировались после скачков в конце 2020 года

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин стабилизировались после скачков в конце 2020 года, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

На прошедшей неделе (3-10 января) топливо подорожало лишь в нескольких регионах страны. В Свердловской области цены выросли на 9-18 копеек, в Челябинской области - на 2-6 копеек. В Кемеровской области бензин подорожал за неделю на 7-13 копеек. В остальных регионах цены на топливо оставались стабильными.

В результате средние цены в России на бензин Аи-92 на прошлой неделе подросли всего на 1 копейку - до 43,98 руб./л. Стоимость Аи-95 и летнего дизтоплива в среднем по стране осталась на уровне предыдущей недели - 47,3 руб./л и 48,99 руб./л соответственно.

Статистика за предыдущую неделю ЦДУ не публиковалась. Между тем, две недели назад (20-27 декабря) цены на топливо были крайне нестабильны: в большинстве регионов топливо дорожало на 10-30 копеек. В то же время на юге страны цены снижались: в Адыгее на 34-54 копейки, в Крыму - на 6-20 копеек, в Севастополе - на 3-30 копеек.