Рынок акций РФ ушел в "минус" впервые после 9-дневного роста

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник в очередной раз обновил максимум по индексу МосБиржи вслед за выросшей Азией и нефтью, после чего к вечеру скорректировался вниз вслед за Европой и на фоне укрепления рубля, завершив торги в "минусе" по рублевому индикатору впервые после 9-дневного ралли.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3471,65 пункта (-0,3%, максимум сессии и новый пик - 3520,66 пункта), индекс РТС вырос до 1484,96 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали негативную динамику в пределах 2,7%.

Доллар упал до 73,65 рубля (-1,02 рубля), золото стоит $1843,3 за тройскую унцию (-0,4%).

Подешевели ГДР TCS Group (-2,9%), акции Polymetal (-2,7%), "Норникеля" (-2,2%), "ФСК ЕЭС" (-2,1%), "Россетей" (-1,7%), "Яндекса" (-1,7%), UC Rusal (-1,6%), "Московской Биржи" (-1,2%), "РусГидро" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,5% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,7%), "МТС" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+2,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "Татнефти" (+1,5%), банка ВТБ (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,4%), "Интер РАО" (+0,9%), "Роснефти" (+0,4%), "Газпрома" (+0,2%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утром индекс МосБиржи превышал 3520 пунктов, но удержаться на этой вершине не смог и откатился в район 3470 пунктов. Негативное влияние на бумаги металлургов оказало укрепление рубля, хотя инвесторы могли ожидать иной динамики, поскольку основные промышленные металлы подорожали.

Важных корпоративных новостей не было, за исключением очередных спекуляций на тему возможного возобновления переговоров "Яндекса" по покупке TCS Group. Однако эти слухи почти не отразились на стоимости бумаг. От "ЛУКОЙЛа" ожидают оглашения планов на текущий год.

Рубль продолжает попытки отыграть рост котировок нефти Brent, которая поднялась уже выше $56 за баррель, но незначительная реакция рубля объясняется опасениями по поводу будущей внешней политики США, где сформировался демократический консенсус в Конгрессе и Белом доме. На Forex индекс доллара удерживает небольшой "плюс", но многие уже ждут возобновления его снижения. Во вторник выступают сразу несколько представителей ФРС, а в четверг избранный президент США Джо Байден может объявить о планировании новых стимулов на триллионы долларов.

В Европе тема роста заболеваемости COVID-19 и карантинных мер продолжает доминировать в новостном пространстве, но также правительства предпринимают усилия по ускорению процесса вакцинации. Нефть продолжает черпать вдохновение в заявлениях Саудовской Аравии о добровольном дополнительном сокращении добычи на 1 млн б/с в период с февраля по март. Однако эти объемы могут заполнить менее дисциплинированные члены. В частности, по данным Petro-Logistics, которая отслеживает движения танкеров, соблюдение обязательств в рамках ОПЕК+ упало до 75% в декабре. Впрочем, рынок пока не обращает на это внимание. Текущий рост котировок частично поддерживается ожиданиями по запасам в США. Предварительные результаты опроса Reuters показывают, что на рынке предполагают падение запасов нефти на 2,7 млн баррелей за прошлую неделю. Если прогнозы подтвердятся, то это будет уже пятая подряд неделя, когда нефтяные запасы в США сокращаются, отмечает аналитик.

Тем временем, американский рынок акций пока не готов падать, после слабого понедельника индексы вновь готовы возобновить рост. На рынке акций РФ очередная неудачная попытка закрепиться выше 3500 пунктов по индексу МосБиржи усиливает вероятность коррекции или консолидации, считает Кочетков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, на рынке акций РФ во вторник энтузиазма у "быков" поубавилось, потому что индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets закрылся в "минусе".

Кроме того, на графиках акций "Роснефти" (475 рублей) и "НОВАТЭКа" есть "техническая слабость". Совет директоров "Роснефти" продлил действие программы обратного выкупа акций, но есть практика последних месяцев, когда объемы выкупа акций на росте незначительны. Маловероятно, что сейчас это останется решающим фактором для дальнейшей восходящей динамики курса бумаг. Акции "Роснефти" могут снизиться в район 410 рублей, если судить по теханализу, при этом ранее пробитый понижательный тренд проходит на отметке 440 рублей, где можно будет закрывать "короткие" позиции. Рынок сейчас созрел для коррекции, которую можно ждать на днях. Но играть на понижение "широким фронтом" акций смысла нет, потому что индекс МосБиржи находится на дневном графике в зоне "быков" (верхний конверт Боллинджера).

Инвесторы очень чувствительны к динамике цен на нефть. Пока нефтяные цены растут и прогнозы аналитиков ведущих банков на этот год благоприятны, надо аккуратно играть на понижение на фондовом рынке. Аналитики Goldman Sachs предполагают, что с апреля по июль может возникнуть дефицит нефти и котировки нефти марки Brent могут подняться до $65 за баррель. Кроме того, нулевые или низкие процентные ставки сильно осложнили жизнь биржевых "медведей" во многих странах, поэтому инвесторам приходится осторожничать, считает аналитик.

В акциях Сбербанка (288,5 рубля) также есть "медвежьи знаки" на графике, и наиболее рисковые трейдеры могут открывать "короткие" позиции от уровня 295 рублей, где проходит тренд. Но котировки следуют по повышательному тренду, который проходит на уровне 280 рублей, и тут график более сильный, чем у бумаг "Роснефти", "Мосбиржи" или "НОВАТЭКа".

Федрезерв США считает, что в случае успешной вакцинации против коронавируса рост экономики во втором полугодии 2021 года может ускориться. ФРС может начать обсуждение сокращения программы покупки активов. Сам факт такого обсуждения может нервировать во втором квартале биржевых "быков", считает Верников.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы начинают осторожничать, российские индексы к концу торгов отступили от вновь достигнутых в течение сессии максимумов.

Расписки TCS Group упали после существенного повышения в предыдущие сессии. Давление на акции Polymetal оказывала слабость цен на золото, которые во вторник находились немногим ниже $1850 за унцию. Торги в США начались небольшим повышением трех основных индексов. Значимых макроэкономических данных опубликовано не было, при этом уже в среду состоится голосование по импичменту Трампа. Все большее внимание инвесторов в последние дни привлекают выступления представителей ФРС, которые начали упоминать возможные изменения в программе покупок облигаций в конце 2021 года, что несколько обеспокоило рынки. В остальном обстановка остается достаточно спокойной, а участники ждут новых стимулирующих экономику мер с вступлением на пост президента США Байдена.

Нефть растет на фоне надежд на восстановление мировой экономики и дальнейшее ограничение нефтедобычи ОПЕК+. В среду инвесторы традиционно будут оценивать данные по запасам в США. По средним прогнозам, отчет Минэнерго США покажет сокращение запасов "черного золота" на 2,72 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов почти на 6 млн баррелей - скорее нейтрально для цен.

Индекс МосБиржи после обновления максимума не смог удержать уровень 3500 пунктов, но остается выше поддержки 3450 пунктов. Инвесторы в условиях краткосрочной перекупленности рынка начинают осторожничать. В целом, рынки продолжают колебаться между желанием инвесторов зафиксировать прибыль у новых максимумов и надеждами на дополнительные позитивные драйверы.

Среди основных потенциальных рисков в краткосрочном периоде можно отметить усугубление вирусной ситуации в Китае. К сложной эпидемиологической обстановке в Европе и США участники рынков по большей части адаптировались, но КНР ранее выступала примером успешной "победы" над вирусом. Ориентир по индексу МосБиржи на среду – 3400-3530 пунктов, считает Кожухова.

По словам аналитика Sber CIB Коула Эйксона, рынки стали уделять больше внимания потенциальным негативным последствиям, связанным с увеличением стимулирования в США (в их числе, например, повышение инфляции). Кроме того, в СМИ обсуждаются связанные с регулированием риски для крупных технологичных компаний. Доходность гособлигаций США продолжает расти, доллар отыгрывает недавние потери.

В повестке вторника инфляция в РФ за декабрь (статистика выйдет в 19:00 МСК), заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа" и политические события в США (накануне демократы в Палате представителей предложили объявить импичмент Дональду Трампу, но голосование по этой резолюции состоится только в среду). В США во вторник также ожидаются выступления глав трех региональных банков Федрезерва, отмечает Эйксон.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что единственным объяснением январского роста может служить продолжающийся приток средств инвесторов на рынок акций. Причем складывается впечатление, что деньги преимущественно идут изнутри страны.

Спекулятивно рекомендуется обратить на излишне перепроданные накануне акции "Роснефти", также стоит следить за "Газпромом" - появление новостей о ходе достройки "Северного потока 2" способно отправить бумаги компании в сторону 250 руб. за штуку. По-прежнему интересна электроэнергетика, отставшая от роста рынка в последнее время.

Тем временем, индекс МосБиржи технически выглядит перекупленным. Скорее всего, коррекции избежать не удастся. Тем более, в рынке еще не в полной мере заложены санкционные риски со стороны готовящегося сесть в главное кресло Белого дома Джо Байдена, считает Антонов.

В США индексы акций в понедельник снизились на 0,3-1,2%, отступив от рекордных максимумов, достигнутых в конце прошлой недели. Ранее поддержку рынку оказали ожидания принятия новых экономических стимулов после достижения демократического большинства в Конгрессе.

Избранный президент США Джо Байден в пятницу призвал к новым мерам стимулирования экономики, включающим прямые выплаты жителям страны, на фоне снижения числа рабочих мест в декабре впервые с апреля из-за скачка заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Bloomberg, Байден представит свои предложения по поддержке экономики в четверг.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после выходного вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 2,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%), проседает Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE теряют 0,1-0,5%), но растет Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

В центре внимания остается ситуация с распространением коронавируса. Инвесторы также заняли осторожную позицию на фоне сообщений о том, что группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии представила резолюцию для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу. В резолюции конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить Трампа от власти.

Однако в связи с возражениями конгрессмена-республиканца Алекса Муни рассмотрение резолюции было перенесено на вторник.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

Заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от обнаруженных ранее видов в Великобритании и ЮАР, выявили у четырех человек в Японии, сообщил телеканал NHK. По данным японского Минздрава, все заболевшие побывали в штате Амазонас на северо-западе Бразилии.

Нефть

Нефть во вторник продолжает рост, несмотря на сигналы возможного увеличения предложения на рынке за счет притока новых объемов сланцевой нефти из США; цена Brent к 18:50 находилась почти на $1 выше уровня суточной давности. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $56,52 за баррель (+1,6% и -0,6% накануне), февральская цена WTI - $53,01 за баррель (+1,5% и +$0,01 в понедельник).

При текущем уровне цен производство нефти для многих американских сланцевых компаний является прибыльным, и они смогут увеличить добычу, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Bloomberg TV.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили обновившие максимумы "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+40%, до 21,79 рубля; "обычка" выросла на 6%), также подорожали акции ОАО "GTL" (+20,9%), ПАО "Нижнекамскшина" (+10%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+6,6% и +5% "префы"), "Мостотреста" (+4,7%), банка "Санкт-Петербург" (+4,6%), ПАО "Диод" (+3,6%), "Русснефти" (+3,4%).

Подешевели бумаги ПАО "ГАЗ" (-19,1% и -14,1% "префы"), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-12,5%), "Росгосстраха" (-5,1%), "Белона" (-4,1%), АДР Qiwi (-4%), бумаги ПАО "Русолово" (-4%), АДР HeadHunter (-4%).

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП, входит в группу ОЗК) в 2020 году отгрузило на экспорт 6,289 млн тонн зерновых, что является абсолютным рекордом за всю историю предприятия. По сравнению с уровнем 2019 года перевалка выросла в 1,6 раза, говорится в материалах компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 104,22 млрд рублей (из них 21,64 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,82 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 9,58 млрд рублей - на акции "Норникеля").