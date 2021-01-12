Минсельхоз объяснил подорожание яиц сезонностью

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рост цен на яйца в РФ в декабре прошлого года связан с сезонным фактором и подорожанием зерна и масличных культур, сообщает Минсельхоз.

В заявлении ведомства поясняется, что на цену импортных компонентов кормов, лекарственных препаратов и оборудования влияют колебания курса национальной валюты, что также делает вклад в итоговую стоимость.

"По оценке Минсельхоза, в среднесрочной перспективе добиться снижения себестоимости производства яиц и, как следствие, цен сельхозпроизводителей на эту продукцию позволят введение тарифной квоты на вывоз зерновых и пошлины на экспорт масличных", - говорится в сообщении.

Как сообщил ранее Росстат, в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем цены на яйца выросли на 13,24%. Причем в 30 регионах рост составил 17-25,2%, в 36 - 9-16,9%, в 19 - 1,3-8,9%.

Как прогнозирует Минсельхоз, по итогам 2020 года производство яиц увеличится на 0,4%, до 45,1 млрд штук.

Комментируя ситуацию на рынке плодоовощной продукции, ведомство отмечает, что ожидает "определенную коррекцию цен в связи с завершением новогодних праздников, а в последующем - с начала весны после поступления на рынок первой овощной продукции с юга страны".

По данным Росстата, рост цен на плодоовощную продукцию в декабре по сравнению с ноябрем составил 8,46%, по итогам года - 17,4%, хотя в 2019 году эта продукция подешевела на 2,1%.

Минсельхоз также сообщил, что по данным на конец декабря, цена производителей на подсолнечное масло составила 86,35 рубля за 1 кг (с НДС). "Принятая правительством РФ мера по увеличению ставки вывозной пошлины на семена подсолнечника и рапса позволила стабилизировать рынок и сформировать условия для поддержания объемов переработки масла в России", - констатирует ведомство.

По данным Росстата, потребительские цены на подсолнечное масло в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 1,72%, за год - на 25,91%.