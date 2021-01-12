Голдовский продал производителя цианистых солей для золотодобычи

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Бизнесмен Яков Голдовский, получивший известность еще в 1990-е годы сначала благодаря консолидации нефтехимических активов в связке с "Газпромом", а затем – уголовному преследованию и аресту по обвинению в злоупотреблении полномочиями, продал стратегическому инвестору проект по производству реагента для золотодобычи.

В 2009 году австрийская структура Голдовского Petrochemical Holding создала ЗАО "Корунд-Циан" (Дзержинск, Нижегородская область). В 2013 году компания ввела в эксплуатацию первую очередь производства мощностью 40 тыс. тонн цианистых солей в год и приступила к выпуску промышленных партий продукции. Финансовым партнером проекта выступал ВТБ. Так, в 2017 году банк открыл "Корунд-Циану" 10-летнюю кредитную линию с лимитом 70 млн евро для финансирования запуска второй очереди, он состоялся в ноябре 2018 года. Кроме того, согласно информации о залогах, содержащейся в "СПАРК-Интерфаксе", в финансировании проекта участвовал Райффайзенбанк.

На этой неделе ВТБ сообщил, что его доля в ЗАО "Корунд-Циан" снизилась с 25% до нуля. В пресс-службе банка "Интерфаксу" подтвердили, что ВТБ вышел из капитала компании, через долю в которой было структурировано финансирование.

"ВТБ в течение длительного времени принимал участие в развитии бизнеса российской химической компании "Корунд-Циан". Банк, в частности, предоставлял компании кредитные ресурсы, а также структурное финансирование через акционерный капитал. При поддержке ВТБ фактически с нуля был создан крупнейший производитель цианида натрия в России. После успешной реализации проекта расширения производственных мощностей, акционер компании принял решение продать пакет акций стратегическому инвестору, что в конечном итоге привело к полному замещению финансирования от ВТБ", - сообщили в банке.

Финансовым консультантом продавца выступил "ВТБ Капитал".

Кому структура Голдовского и ВТБ продали акции, не раскрывается.

Это не первая совместная сделка Голдовского и ВТБ. Так, в 2019 году банк выступал финансовым партнером при покупке бизнесменом контрольного пакета акций независимой нефтегазовой компании 1Oil, рассказывал "Коммерсанту" продавец актива - основатель и глава инвестфонда GEM Capital Анатолий Палий (работал в PWC и структурах "Газпрома").

Выручка "Корунд-Циана" в 2019 году составила 6,34 млрд рублей, чистая прибыль – 1,85 млрд рублей.