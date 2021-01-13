Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7-0,9%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом blue chips вслед за индексами в США и раллирующей нефтью (Brent превысила $57 за баррель) на статистике Минэнерго США о сокращении запасов сырья; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,7-0,9% и подошли к рубежам 3500 и 1500 пунктов соответственно.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3497,35 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1498,86 пункта (+0,9%); цены большинства blue chips на "Московской бирже" выросли в пределах 1,4%.

Доллар просел до 73,41 рубля (-0,13 рубля), золото стоит $1858,4 за тройскую унцию (+0,8%).

Подорожали АДР Ozon (+3,3%), акции "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), Сбербанка (+1,3% и +1,1% "префы"), АФК "Система" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1%), "Газпрома" (+1%), "Газпром нефти" (+1%), "Норникеля" (+1%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Россетей" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), банка ВТБ (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), UC Rusal (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов акции "ММК" (-4,4%, до 55,29 рублей; дивиденды за III квартал 2020 г. - 2,39 рубля на бумагу), также просели акции "Яндекса" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, ослабление доллара США к корзине мировых валют способствует повышению сравнительной привлекательности активов на развивающихся рынках, обстановка на сырьевых площадках также благоприятна для российских "голубых фишек" после сообщения API о сокращении запасов сырой нефти в США и объявления Saudi Aramco о сокращении поставок нефти на нескольких НПЗ в Азии и Европе начиная со следующего месяца.

На рынке акций РФ утром в среду вероятно повышение по индексу РТС на фоне роста цен на энергоносители и ослабления доллара США на мировом валютном рынке (индекс доллара DXY вновь откатился ниже 90 пунктов - ИФ). Данные по динамике потребительских цен (CPI) в США, ожидаемые в 16:30, могут оказать некоторое влияние на ожидания инвесторов в отношении инфляции и, соответственно, на обстановку на рынках в целом. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившейся коррекции доллара вниз с выходом в область ниже 73,5 руб./$1, считает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич полагает, что в ходе торгов преобладание покупок в рубле может сохраниться, что поспособствует дальнейшему отступлению американской валюты к нижней границе коридора 73-75 руб./$1. В ближайшие сессии доллар попытается выйти вниз из данного диапазона, однако в случае перехода цен на нефть к коррекции доллар не сможет закрепиться ниже 73 руб./$1.

В США во вторник индексы акций завершили торги ростом на 0,04-0,3% после снижения днем ранее, инвесторы игнорируют политические риски в связи с возможным импичментом президенту США Дональду Трампу и дальнейшими беспорядками в преддверии инаугурации Джо Байдена, пишет MarketWatch.

Оптимизм инвесторов связан с перспективами принятия очередного масштабного пакета мер поддержки американской экономики. Избранный президент США Байден в минувшую пятницу обещал новые стимулы объемом в "триллионы долларов", сообщает CNBC. Байден намерен представить свои предложения в четверг.

Федеральная резервная система (ФРС) США сможет начать отказываться от стимулирующих мер позднее в текущем году в том случае, если американская экономика будет быстро восстанавливаться, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,01%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Палата представителей США приняла резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа.

Ожидается, что если Пенс не станет это делать, члены Палаты представителей перейдут к следующему пункту своего плана по борьбе против Трампа: они рассмотрят вопрос об объявлении импичмента президенту США.

25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.

У Пенса и кабинета министров будет 24 часа для решения. Ожидается, что вице-президент не поддержит эту инициативу, и тогда Палата представителей проведет голосование по объявлению импичмента президенту Трампу. Оно может состояться вечером в среду.

Ранее сообщалось, что Пенс в своем письме спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявил, что не будет использовать 25-ю поправку для того, чтобы отстранить президента США Дональда Трампа от должности. По его мнению, ссылка на 25-ю поправку "таким образом создаст ужасный прецедент".

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса. В результате беспорядков минимум пять человек погибли. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Нефть

Нефть утром в среду продолжает дорожать на данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов сырья в США; цена Brent находится на $0,7 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $57,24 за баррель (+1,2% и +1,7% во вторник), февральская цена WTI - $53,79 за баррель (+1,1% и +1,8% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 января, упали на 5,8 млн баррелей. Снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд и стало максимальным с конца октября. Неделей ранее запасы сократились на 1,7 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей будет опубликован министерством энергетики США в 18:30 в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах по итогам прошлой недели на 3 млн баррелей.

Поддержку рынку также оказывает ослабление доллара США и быстрое принятие китайскими властями мер в ответ на вспышку коронавируса в северной провинции Хэбэй, ослабившее опасения насчет новой волны COVID-19 и, соответственно, снижения спроса на нефть в КНР, отмечают аналитики AxiCorp.