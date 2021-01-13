ВТБ предоставил 2,5 млрд рублей Ruspole Brands на строительство консервного завода

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ВТБ сообщил, что открыл для ГК Ruspole Brands (Московская область, занимается выращиванием и консервированием овощей под маркой "Дядя Ваня") кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей на строительство консервного завода на территории Волгоградской области. Кредит выдан на восемь лет.

Финансирование предоставляется на льготных условиях в рамках программы, реализуемой совместно с Минсельхозом.

Ruspole Brands построит в Волжском консервный завод, специализирующийся на выпуске маринованной продукции из свежих овощей и фруктов, выращенных на собственных полях компании в Волгоградской области. Проектная мощность предприятия составит 40 млн банок в год, в ассортименте будет около 100 наименований.

По словам собственника ГК Ruspole Brands Тиграна Телунца, начать выпуск продукции предприятие сможет уже в четвертом квартале 2021 года, "что позволит обеспечить ежегодный рост продаж торговой марки "Дядя Ваня" не менее 20% в год".

Старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко напомнил через пресс-службу, что банк заключил по этой программе Минсельхоза больше 3500 соглашений на сумму около 400 млрд рублей.

Ruspole Brands выпускает торговую продукцию под маркой "Дядя Ваня". Сейчас у компании два завода в России - ООО "Консервное предприятие Русское поле-Албаши" (Краснодарский край) и ООО "Лыткаринский пищевой комбинат" (Московская область), а также логистический центр ООО "Русское поле - Логистик". В 2016 году совместно с германской Develey в Волгоградской области было открыто предприятие по выращиванию овощей ООО "СП Дядя Ваня - Девелей".