Более трети россиян сочли плохим экономическое положение в РФ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Текущую экономическую ситуацию в России, как плохую, оценивают 36% сограждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

В свою очередь, россиян, считающих, что дела в экономике РФ идут хорошо, согласно результатам исследования, оказалось более чем вдвое меньше (15%).

По данным ВЦИОМ, положение дел в экономике нормальным считают 45% россиян.

Опрос также показал, что 47% россиян полагают, что жизнь, которую они ведут, их вполне устраивает, каждого четвертого (25%) положение дел в этом плане устраивает лишь отчасти и почти столько же сограждан (26%) недовольны своей жизнью.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 27 декабря 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.