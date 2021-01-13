Рубль в среду вечером слегка подешевел к доллару и вырос к евро

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Доллар незначительно повышается, евро, напротив, несколько ускорил снижение на Московской бирже в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях опережающего повышения в паре с евро.

Курс доллара США составил 73,56 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,45 руб./EUR1, подешевев на 34 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,5 копейки - до 80,71 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на вечерних торгах с учетом ситуации на рынке Forex. Доллар возобновил рост к мировым валютам на глобальном рынке после ослабления накануне перед возможным импичментом президенту США Дональду Трампу в связи с его ролью во время беспорядков в Капитолии на прошлой неделе.

Попытка объявить импичмент Трампу

Палата представителей Конгресса США, как ожидается, в среду проголосует по проекту резолюции об объявлении импичмента Трампу. Согласно плану, к рассмотрению этого вопроса конгрессмены приступили в 09:00 по местному времени (18:00 по Москве).

Демократы в понедельник, 11 января, официально внесли на рассмотрение проект резолюции, в которой они обвиняют Трампа в "подстрекательстве к мятежу".

Инвесторы продолжают следить за динамикой доходности US Treasuries. Доходность десятилетних казначейских облигаций США на прошлой неделе преодолела отметку в 1% на ожиданиях принятия нового пакета стимулов после прихода Джо Байдена к власти, что может усилить инфляционное давление, отмечает MarketWatch. В связи с этим Федеральная резервная система (ФРС) может свернуть свои стимулирующие меры раньше, чем ожидали инвесторы.

В данном контексте игроки анализируют изменения тональности заявлений некоторых руководителей ФРС, которые с большей осторожностью стали высказываться о перспективах реализуемой ЦБ страны программы выкупа активов.

Руководители ФРС сходятся во мнении о том, что появление вакцин от COVID-19 ускорит восстановление американской экономики. Некоторые из них, например, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик, считают, что это откроет путь для постепенного сокращения объемов выкупа активов Федрезервом позднее в этом году.

Руководитель еще одного ФРБ - Далласа - Роберт Каплан, который ранее говорил, что текущие темпы выкупа облигаций Федрезервом будут сохраняться до конца 2021 года, во вторник заявил о связанных с этим рисках. По его мнению, поддержание очень низких процентных ставок в США может способствовать принятию на себя более высоких рисков инвесторами, которые ищут возможности для вложения средств в более доходные активы.

С июня 2020 года ФРС выкупает US Treasuries и ипотечные облигации на сумму $120 млрд в месяц, и если в первые месяцы целью этой программы было стабилизировать рынки, то в последующие - содействовать восстановлению экономики США за счет поддержания низких долгосрочных процентных ставок.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 1,4% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,2% в ноябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,3%, сообщает Trading Economics.

Рубль слабо отреагировал на решение Минфина РФ спустя 10 месяцев возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Объем покупки иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) за период с 15 января по 4 февраля будет эквивалентен 106,3 млрд рублей, ежедневный объем составит 7,1 млрд рублей, сообщило ведомство.

Механизм бюджетных правил предусматривает покупку валюты на рынке при превышении цены нефти базовой отметки (в 2020 году - $42,4, в 2021 году - $43,25) и продажу в случае падения ниже этой отметки.

Минфин начал продажи валюты в рамках бюджетного правила с 7 апреля в связи с серьезным падением цены на нефть, намного ниже базовой отметки. До этого, с 10 марта, Банк России проводил упреждающую продажу валюты.

Первые в этом году аукционы по размещению ОФЗ также не оказали особого влияния на рубль. Ведомство в среду разместило бумаги на сумму всего 31,16 млрд рублей при квартальном плане 1 трлн рублей (то есть объем размещения составил 3,116% от запланированного на квартал показателя).

На первом аукционе Минфин продал ОФЗ-ПД серии 26236 с погашением 17 мая 2028 года всего на 10,15 млрд рублей при спросе 15,301 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 99,2736% от номинала, что соответствует доходности 5,91% годовых.

На втором аукционе были размещены инфляционные ОФЗ-ИН серии 52003 с погашением 17 июля 2030 года на сумму 21,009 млрд рублей при спросе 33,571 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 101,0907% от номинала, что соответствует доходности 2,39% годовых.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, после позитива, наблюдавшегося на рынках во вторник, и который был обусловлен комментариями представителей ФРС, убедивших рынки в сохранении "мягкой" денежно-кредитной политики и продолжении скупки активов в течение длительного времени, в среду часть рисковых активов умеренно корректируется, в частности, валюты развивающихся стран слабеют к доллару.

"Неопределенности добавляет политическая обстановка в США, где в среду должно состояться голосование по импичменту Дональду Трампу, так как вице-президент Майкл Пенс отказался применять 25-ю поправку к Конституции для отстранения действующего президента. Политическая напряженность в США может стать источником негатива для рынков, хотя пока не оказывает выраженного давления", - подчеркивает Кадулин.

По словам аналитика, рубль в среду снижается после выраженного укрепления днем ранее. "В ближайшие пару месяцев поддержку национальной валюте будет оказывать сезонное увеличение притока валюты по текущему счету платежного баланса. Более того, уже на этой неделе начнется налоговый период, что увеличит спрос на рубли. Но негативным фактором для курса рубля остается переход Минфина от продажи валюты к ее покупке, при этом объем операций составит 106,3 млрд рублей за месяц, что превышает ожидания. Операции Минфина во многом нивелируют эффект от роста цен на нефть до $56 за баррель марки Brent. Поэтому потенциал укрепления в ближайшее время ограничен", - говорит Кадулин.

Цены на нефть

Нефть марки WTI в среду начала дорожать после публикации данных Минэнерго США о снижении запасов нефти в стране, в то время как Brent сократила потери. Фьючерсы на WTI дорожают уже шесть сессий подряд.

Ранее в ходе торгов оба контракта перешли к снижению из-за опасений по поводу спроса в условиях продолжающейся пандемии. Китай зафиксировал максимальный дневной прирост новых случаев заражения за последние пять месяцев, сообщают СМИ. Тем временем в Италии режим ЧС, введенный из-за пандемии, продлили до конца апреля.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве в среду уменьшилась на 0,14% - до $56,5 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,11% - до $53,31 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,25 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 4,39 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 4,79 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 января, упали на 5,8 млн баррелей.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 января на 73,99 копейки, до 73,5264 руб./$1, и уменьшил курс евро на 53,96 копейки, до 89,7831 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в среду на 48,26 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,6908 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 29,52 копейки и составил 73,7117 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 599,971 млн, из которых $867,364 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 732,607 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 36,55 копейки, до 89,8638 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве отступил на 23,56 копейки и составил 89,7844 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR586,403 млн, из которых EUR188,009 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR398,394 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу понизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,5% и 4,56% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась также на 2 б.п. - до 4,68% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п., ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне. Обе ставки находятся на уровне 4,88% годовых.