Дефицит бюджета США в декабре вырос в 11 раз по сравнению с 2019 годом

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в декабре составил рекордные для этого месяца $143,562 млрд, сообщило министерство финансов страны.

Это в 10,8 раза превышает показатель за декабрь 2019 года, который составлял $13,286 млрд. Доходы бюджета выросли в минувшем месяце на 3,1% - до $346,119 млрд по сравнению с $335,805 млрд годом ранее.

Между тем расходы подскочили на 40,3% и достигли $489,682 млрд против $349,091 млрд в декабре 2019 года. Это обусловлено, в основном, мерами правительства страны по удержанию экономики на плаву на фоне пандемии COVID-19, а также затратами на разработку вакцины против коронавирусной инфекции, отмечает MarketWatch.

За три месяца 2021 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 60,7% и составило $572,899 млрд.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода уменьшился на 0,4% - до $803,37 млрд. При этом расходы взлетели на 40,3% и превысили $1,376 трлн, что является рекордной суммой для данного периода.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) в декабре прогнозировало, что дефицит по итогам 2021 фингода составит $1,8 трлн, однако это было до принятия очередного пакета мер финпомощи.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 фингода, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн. При этом дефицит достиг 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.

Отрицательное сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.