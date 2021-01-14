Импорт в РФ из дальнего зарубежья за 2020 год упал на 5,4%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным таможенной статистики, в 2020 году в стоимостном выражении составил $205,1 млрд и снизился на 5,4% к 2019 году, сообщила в четверг ФТС.

При этом в декабре импорт из стран дальнего зарубежья составил $21 млрд 598 млн, увеличившись на 5,2% по сравнению с декабрем 2019 года (к ноябрю 2020 года - вырос на 8,9%). В ноябре падение импорта составляло 2,0% в годовом выражении, в октябре - 9,9%, в сентябре был зафиксирован рост импорта на 0,3% в годовом выражении, впервые с февраля 2020 года.

В декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года возросли закупки химической продукции на 11,5% (до $4 млрд 131,7 млн), машиностроительной продукции - на 6,7% (до $11 млрд 315,4 млн), а закупки продовольственных товаров и сырья для их производства сократились на 3,4% (до $2 млрд 417,6 млн), текстильных изделий и обуви - на 11,9% (до $1 млрд 25,8 млн).

Импорт товаров химической промышленности в декабре 2020 года по сравнению с соответствующим месяцем 2019 года возрос за счет увеличения поставок фармацевтической продукции на 32,3%, полимеров и каучука - на 8,8%. При этом сократились поставки парфюмерно-косметических товаров на 11,0%, продукции органической и неорганической химии - на 2,8%, мыла и синтетических моющих средств - на 1,0%.

В импорте товаров машиностроительной продукции в декабре 2020 года возросли закупки судов и плавучих средств в 5,7 раза, инструментов и аппаратов оптических - на 9,9%, электрооборудования - на 6,6%, механического оборудования - на 5,9%, средств наземного транспорта - на 0,8%. Закупки железнодорожных локомотивов сократились на 37,9%, летательных аппаратов - на 15,8%.

В импорте продовольственных товаров в декабре сократились в годовом сравнении поставки овощей на 41,5%, молочных продуктов - на 30,9%, мяса и субпродуктов - на 27,0%, сахара - на 10,8%, рыбы - на 8,7%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 6,1%, табака - на 4,4%, фруктов и орехов - на 2,2%. При этом ввоз зерновых культур возрос на 21,7%, масла растительного - на 3,7%.

В импорте текстильных изделий и обуви сократились в декабре поставки обуви на 19,8%, трикотажной одежды - на 19,1%, текстильной одежды - на 19,0%, хлопка - на 12,9%, химического волокна - на 6,3%. При этом поставки готовых текстильных изделий возросли на 41,4%, химических нитей - на 16,6%, трикотажного полотна - на 9,8%, текстильных материалов - на 0,9%.