ВТБ в 2020 году увеличил объем ипотеки на Алтае почти в 1,5 раза

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Жители Алтайского края и Республики Алтай в 2020 году оформили в банке ВТБ ипотечные кредиты на сумму 12,3 млрд рублей, что на 45% больше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба банка по Сибирскому федеральному округу, всего в двух регионах ВТБ предоставил 7,5 тыс. ипотек.

Основным драйвером роста ипотечных продаж стали кредиты с господдержкой, отмечают в банке.

На фоне льготных займов на покупку жилья (со ставкой 6,5% годовых) на Алтае вырос спрос на недвижимость, и был "подогрет" строительный рынок.

Так, в конце декабря врио министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов сообщал, что по итогам 2020 года в крае ожидается ввод почти 800 тыс. кв. метров жилья. Учитывая, что годом ранее в крае было построено 758 тыс. кв. метров, рост составит порядка 5,5%.