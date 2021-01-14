Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:34Заразились
на 14.01В России 3 495 816+24 763В мире 92 353 551+749 641

ВТБ в 2020 году увеличил объем ипотеки на Алтае почти в 1,5 раза

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Жители Алтайского края и Республики Алтай в 2020 году оформили в банке ВТБ ипотечные кредиты на сумму 12,3 млрд рублей, что на 45% больше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба банка по Сибирскому федеральному округу, всего в двух регионах ВТБ предоставил 7,5 тыс. ипотек.

Основным драйвером роста ипотечных продаж стали кредиты с господдержкой, отмечают в банке.

На фоне льготных займов на покупку жилья (со ставкой 6,5% годовых) на Алтае вырос спрос на недвижимость, и был "подогрет" строительный рынок.

Так, в конце декабря врио министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов сообщал, что по итогам 2020 года в крае ожидается ввод почти 800 тыс. кв. метров жилья. Учитывая, что годом ранее в крае было построено 758 тыс. кв. метров, рост составит порядка 5,5%.

ВТБ Алтайский край Республика Алтай

Новости
Пандемия коронавируса

Сотрудникам Mail.ru Group пообещали "вечно гибридный" формат работы

Сотрудникам Mail.ru Group пообещали "вечно гибридный" формат работы

В Минфине заявили, что у властей нет возможности существенно снизить налоги

В Минфине заявили, что у властей нет возможности существенно снизить налоги

Объем торгов Петербургской биржи в 2020 году перешагнул 1 трлн рублей

Объем торгов Петербургской биржи в 2020 году перешагнул 1 трлн рублей

Прокурор попросил 13,5 года колонии для экс-топ-менеджера "Спецстроя" Мордовца

Wildberries вышел на рынок Германии

Экономический кризис

У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара

У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара

Credit Suisse спрогнозировал рост экономики России в 2021 г. на 2,7%

Главный исполнительный директор Intel Боб Свон отправлен в отставку

Главный исполнительный директор Intel Боб Свон отправлен в отставку

Источники узнали о возможном введении экспортных пошлин на кукурузу

Часть доли Босова в "Востокугле" отошла его родственникам

Часть доли Босова в "Востокугле" отошла его родственникам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');