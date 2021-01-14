"Газпром" на следующей неделе может выйти на рынок с новыми евробондами

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - "Газпром" на следующей неделе может выйти на рынок с новыми еврооблигациями, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами компании.

Валютой нового выпуска может быть как евро, так и доллар США, не исключил он. Однако в любом случае речь идет об одном транше размера бэнчмарк.

Глобальный конференц-колл намечен на вторник, 19 января.

Согласно графику обслуживания долга "Газпрома", 23 января ему предстоит погасить выпуск долларовых бондов на $600 млн, в конце февраля - на 750 млн евро, в конце ноября - на 500 млн швейцарских франков.

Как сообщалось, программа заимствований "Газпрома" на 2021 год определена в 511,626 млрд рублей.