"РусГазДобыча" создала дочку "РГД переработка Салават"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Партнер "Газпрома" по нескольким крупным проектам в добыче и переработке, АО "РусГазДобыча", создал новую дочернюю компанию – ООО "РГД переработка Салават", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

В качестве основного вида деятельности новое ООО указало "производство прочих основных органических химических веществ". Также в числе видов деятельности указаны добыча природного газа и газового конденсата, производство нефтепродуктов, промышленных газов, пластмассовых плит, полос, труб и профилей.

Генеральным директором "РГД ПС" стал Олег Поляков – совладелец крупной российской инжиниринговой компании ООО "НИПИ НГ "ПЕТОН" (эта компания реализовала для "Газпрома" несколько масштабных проектов в переработке газа).

Новая компания зарегистрирована с уставным капиталом в 100 тыс. рублей в Москве.