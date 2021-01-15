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Леонид Богуславский вошел в совет директоров VEON

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Основатель RTP Global Леонид Богуславский вошел в совет директоров телекоммуникационного холдинга VEON, сообщила компания.

В совете он заменил экс-директора Telefonica UK по коммерческому и цифровому развитию Мариано де Бира, который вышел из совета в декабре 2020 года.

Богуславский также входит в наблюдательный совет Сбербанка в качестве независимого директора.

В совет директоров VEON входят крупнейший акционер VEON Михаил Фридман, CEO музыкального сервиса Deezer Ханс-Хольгер Альбрехт, один из основателей Concinnity Advisors LP и ИК "Тройка Диалог" Питер Дерби, старший консультант Bridge Growth Partners Стивен Пьюзи, экс-CEO Telecom Italia Амос Гениш, управляющий партнер компании Spencer Stuart International в Москве Ярослав Глазунов.

Помимо этого, в совет директоров входят Андрей Гусев, Гуннар Холт, Геннадий Газин, Роберт Ян ван де Краатц и Осама Бедье.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

VEON Леонид Богуславский LetterOne "Альфа-групп" Михаил Фридман RTP Global

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