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Рубль вечером подешевел к доллару и евро

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков и снижающейся нефти.

Курс доллара США составил 73,68 руб./$1 в 19:00, что на 47 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,11 руб./EUR1, подорожав на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,88 копейки - до 80,62 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах на фоне выхода глобальных инвесторов из рисковых активов и слабеющей нефти. Рынки не воодушевил представленный избранным президентом США Джо Байденом план поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса, и игроки фиксируют прибыль после роста, наблюдавшегося ранее на ожиданиях деталей новой программы.

Пакет мер объемом $1,9 трлн, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям США, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда, сообщает CNBC.

Эксперты надеются, что дополнительные правительственные стимулы могут оживить экономику до тех пор, пока вакцины против COVID-19 не вернут повседневную жизнь в норму и не вызовут мощное восстановление в конце этого года. Но эти надежды омрачаются тем фактом, что Байден может столкнуться с трудностями в получении одобрения таких масштабных расходов даже со стороны некоторых демократов.

Опубликованные в пятницу статданные указали на неожиданное снижение розничных продаж в США в декабре. Таким образом, снижение розничных продаж в США было зафиксировано по итогам третьего месяца подряд. Эксперты не прогнозировали изменений по сравнению с ноябрем, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в ноябре розничные продажи упали на 1,4%, а не на 1,1%, как было объявлено ранее.

Объем промышленного производства в США в декабре 2020 года увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с июля, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты в среднем прогнозировали менее значительный подъем - на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics и The Wall Street Journal. Рост промпроизводства зафиксирован по итогам третьего месяца подряд.

Между тем, как сообщил американский университет Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии зафиксировали уже 93 млн 87 тыс. 609 случаев заражения COVID-19. На утро пятницы число умерших после заражения коронавирусом с начала вспышки COVID-19 достигло 1 млн 993 тыс. 699 случаев.

Первое место по количеству подтвержденных случаев коронавируса занимают США, там выявили за время пандемии свыше 23,3 млн случаев. На втором месте - Индия с 10,5 млн случаев COVID-19. В Бразилии, расположившейся на третьем месте, зарегистрировано более 8,3 млн случаев.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу вечером усилили снижение на фоне беспокойства из-за эпидемиологической ситуации в КНР. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 упала на 2,73% - до $54,88 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 2,8% - до $52,07 за баррель.

В Китае за минувшие стуки выявлено 144 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР в пятницу. Это максимальный дневной прирост более чем за 10 месяцев, отмечает The Strait Times. При этом в больницах находится примерно 1 тыс. пациентов с коронавирусом.

Власти КНР на этой неделе ужесточили карантинные меры в некоторых регионах страны, чтобы сдержать распространение заболевания. Они призывают жителей отказаться от поездок без существенной необходимости в период каникул по случаю Нового года по лунному календарю, когда обычно сотни миллионов китайцев отправляются в поездки.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль в пятницу корректируется вслед за нефтью, которая после достижения в среду $57 за баррель опустилась ниже $55 за баррель. "С начала дня рубль потерял скромные 47 копеек - вероятно, локальные инвесторы берут паузу для осмысления последних событий на рынках: в США будущий президент США Джо Байден объявил в четверг план по восстановлению американской экономики на $1,9 трлн (будет ли он принят в полном размере и как повлияет на уже ускорившееся инфляционные ожидания), в Азии обострилась ситуация с коронавирусом (не приведет ли она к очередному закрытию экономик), а в России - индекс чистых цен рублевых государственных облигаций RGBI снизился более чем на 3% с 6 января, что может быть предвестником потери интереса иностранных инвесторов к активам развивающихся стран и, как следствие, к рублю", - отмечает Наумова.

"Доллар США к вечеру пятницы активизировал подъем в паре с рублем, но пока можно говорить только о поиске некоего более-менее удобного инвесторам уровня - доллар должен бы развернуться, следуя за мировыми тенденциями, но в российских условиях это непросто. Доллар стоит 73,7 рубля, в ближайшее время может консолидироваться в диапазоне 73,5-74 руб./$1. Евро торгуется по 89,1 рубля и остается в коридоре 89-90 руб./EUR1. За неделю доллар упал на 1%, евро - снизился на 1,7%", - отмечает старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 25,08 копейки, до 73,5453 руб./$1, и уменьшил курс евро на 39,29 копейки, до 89,2546 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 8,09 копейки по отношению к четвергу и составил 73,4598 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 10,94 копейки и составил 73,538 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 792,018 млн, из которых $939,289 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 852,729 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 27,67 копейки, до 89,0993 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 отступил на 6,19 копейки и составил 89,1143 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR598,902 млн, из которых EUR176,128 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR422,774 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,55% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца увеличилась также на 1 б.п. - до 4,69% и 4,89% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на отметке предыдущего дня - 4,88% годовых.

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