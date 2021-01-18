"НОВАТЭК" в 2020 году увеличил добычу газа на 3,6%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Добыча газа "НОВАТЭКом" по итогам 2020 года составила 77,37 млрд куб. м, что на 3,6% выше, чем годом ранее, добыча жидких углеводородов выросла на 0,7% – до 12,24 млн т, сообщила компания свои предварительные данные.

При этом реализация газа компанией за прошедший год снизилась на 3,6% – до 75,62 млрд кубометров. В России "НОВАТЭК" увеличил продажи на 1,6% – до 66,69 млрд куб. м, на международных рынках компания реализовала 8,93 млрд куб. м, что на 30,1% меньше, чем годом ранее.

"Снижение объемов реализации на международных рынках связано с уменьшением доли продаж "Ямала СПГ" на спотовом рынке через акционеров, включая "НОВАТЭК", и при этом увеличением доли прямых продаж "Ямала СПГ" по долгосрочным контрактам",- поясняет компания.

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК вырос на 9,1% и составил 11 млн 786 тыс. тонн. На комплексе в Усть-Луге переработано 7 млн т стабильного газового конденсата, объем переработки вырос на 1,5% по сравнению с 2019 годом.

По предварительным данным, объем реализации готовой продукции комплекса в Усть-Луге составил 6,77 млн тонн, в том числе 4,29 млн т нафты, 1,06 млн т керосина, 1,42 млн т мазута и дизельной фракции (газойля). Объем реализации нефти составил 4,47 млн т, стабильного газового конденсата - 2,17 млн т.

По состоянию на 31 декабря 2020 года 0,8 млрд куб. м газа, включая СПГ, а также 623 тыс. тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.