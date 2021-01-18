Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,6%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтью (Brent просела ниже $55 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,6%, при этом раллируют к новым максимумам АДР Ozon.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3433,73 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1465,97 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2%.

Доллар вырос до 74,04 рубля (+0,39 рубля), золото стоит $1836,9 за тройскую унцию (+0,4%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-2%), "НОВАТЭКа" (-2%), "ММК" (-1,7%), "ФСК ЕЭС" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,2%), "Роснефти" (-1,1%), Сбербанка (-1,1% и -0,8% "префы"), "РусГидро" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), банка ВТБ (-1%), UC Rusal (-1%), "Северстали" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "Россетей" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%).

АФК "Система" сообщила о подготовке своей портфельной компании - лесопромышленного холдинга Segezha Group - к возможному IPO в 2021 году при наличии рыночных условий. В сообщении АФК отмечается, что никаких официальных решений в отношении IPO Segezha пока не принято.

Подорожали АДР Ozon (+7%, до 3796 рублей), акции Polymetal (+1,3%), "НЛМК" (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Оценки аналитиков

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможно углубление коррекции рынка акций РФ вниз с выходом к уровню 1450 пунктов по индексу РТС. Внешний фон утром в понедельник выглядит скорее неблагоприятным для российского рынка акций - наблюдается коррекция вниз по ценам на энергоносители, при этом укрепление доллара США к корзине мировых валют снижает сравнительную привлекательность развивающихся рынков. На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение доллара вслед за индексом доллара DXY.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич также полагает, что в начале недели негативные настроения на рынках сохранятся.

Ухудшение ситуации с пандемией COVID-19 и продление карантинных ограничений в некоторых странах, а также сохранение рисков их ужесточения вызывают опасения относительно восстановления мировой экономики, что оказывает давление на широкий спектр активов, несмотря на стартовавшую вакцинацию в различных странах.

Также инвесторы будут оценивать влияние нового пакета помощи американской экономике объемом $1,9 трлн. Несмотря на то, что данный план является позитивным фактором и должен поддержать ее восстановление, инвесторы опасаются, что он будет способствовать росту инфляции, что в долгосрочном плане может привести к необходимости более раннего, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики в США.

В понедельник ожидается пониженная активность игроков, что связано с выходным в США, где отмечают День Мартина Лютера Кинга. Индекс МосБиржи может выйти вниз из диапазона 3450-3500 пунктов, в котором он провел всю предыдущую неделю. В ходе торгов давление на российский рынок сохранится, в результате чего он сделает еще один шаг к отметке 3400 пунктов, которая может быть достигнута на текущей неделе, считает Зварич.

В США индексы акций снизились в пятницу на 0,6-0,9%, показав максимальный недельный спад с конца октября (за неделю Dow потерял 0,9%, S&P 500 и Nasdaq снизились на 1,5%).

План Байдена

Инвесторы оценивали представленный избранным президентом США Джо Байденом план помощи экономике в условиях пандемии COVID-19 и квартальные результаты крупных банков.

Представленный Байденом пакет мер объемом $1,9 трлн, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям США, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда, сообщает CNBC.

Эксперты надеются, что дополнительные правительственные стимулы помогут оживить экономику до тех пор, пока вакцины против COVID-19 не вернут повседневную жизнь в норму и не вызовут мощное восстановление в конце этого года. Но эти надежды омрачаются тем фактом, что Байден может столкнуться с трудностями в получении одобрения таких масштабных расходов даже со стороны некоторых демократов.

Между тем опасения по поводу потенциального увеличения налогов могут ограничить возможности рынка для дальнейшего роста, говорят аналитики.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что говорить о каких-либо изменениях в денежно-кредитной политике, в том числе о сокращении программы выкупа активов, пока слишком рано. Он отметил, что рынок труда в Соединенных Штатах далек от полного восстановления, сообщает The Wall Street Journal.

Опубликованные в пятницу, 15 января, статданные указали на неожиданное снижение розничных продаж в США в декабре. Таким образом, сокращение розничных продаж в США было зафиксировано по итогам третьего месяца подряд. Эксперты не прогнозировали изменений по сравнению с ноябрем, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в ноябре розничные продажи упали на 1,4%, а не на 1,1%, как было объявлено ранее.

Объем промышленного производства в США в декабре 2020 года увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с июля, говорится в отчете ФРС. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительный подъем - на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics и The Wall Street Journal. Рост промпроизводства зафиксирован по итогам третьего месяца подряд.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе упал до 79,2 пункта при прогнозах снижения до 79,5-80 пунктов с декабрьских 80,7 пункта.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,9%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,2%).

Поддержку китайскому рынку оказали данные о росте ВВП КНР в 2020 году на 2,3%. Темпы экономического роста оказались минимальными более чем за четыре десятилетия, однако Китай, вероятно, является единственной из крупных мировых экономик, показавших рост в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост китайского ВВП по итогам минувшего года на 2,2%.

В четвертом квартале 2020 года китайский ВВП подскочил на 6,5%, вернувшись к докризисным темпам роста после падения на 6,8% в первом квартале.

У инвесторов возникают сомнения относительно того, сможет ли Джо Байден добиться принятия нового пакета мер поддержки экономики США, который он представил в минувший четверг. Как отмечает AP, демократы получат большинство в Сенате лишь с небольшим перевесом, что снижает шансы принятия предложенных стимулов.

Объем промышленного производства в Японии в ноябре 2020 года сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Снижение показатель было зафиксировано впервые за полгода. В октябре промпроизводство в стране подскочило на 4%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник снижаются на фоне укрепления доллара и сокращения оптимизма инвесторов в отношении восстановления спроса на нефть в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в мире; цена Brent находится почти на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $54,88 за баррель (-0,4% и -2,3% в пятницу), февральская цена WTI - $52,24 за баррель (-0,2% и -2,3% в пятницу).

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 1,6%, WTI подорожала на 0,2%.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 12 единиц - до 287 установок. Количество установок увеличивается уже восемь недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 386 единиц.