Программу поддержки "зеленой" энергетики в РФ могут урезать на треть

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Объем поддержки проектов "зеленой" энергетики рынком в рамках новой программы может составить 306 млрд руб., что на 30% меньше первоначальных планов, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, это предложение Минэнерго согласовано с Минэкономразвития, которое раньше предлагало сокращение программы вдвое - до 200 млрд руб.

Нагрузка в 305,9 млрд руб. рассчитана в ценах 2021 года и предполагает ввод 4,6 ГВт новых мощностей возобновляемой энергетики.

Первая в России программа поддержки возобновляемой энергетики завершает свое действие в 2024 году, последние отборы (на проекты с вводами в 2023-2024 гг.) прошли в этом году.

Параметры новой программы поддержки еще не утверждены и обсуждаются. Проект документа о второй программе был внесен в правительство в декабре.

Предполагается, что отбор проектов ВИЭ в рамках новой программы поддержки "зеленой" энергетики будет проводиться задолго до вводов - за 5-7 лет, а сами отборы будут технологически нейтральными. Основное новое требование - обязательный экспорт и локализация продукции.

"Мы видим экспорт не как какую-то нагрузку, а мы видим его как некий референт того, что производимое в России оборудование на мировом уровне востребовано. То есть это качество производимой продукции, с учетом того, что у нас ВИЭ продолжают оплачиваться по программе ДПМ (договор о предоставлении мощностей - ИФ), это обязательные платежи потребителей, нет иного способа контролировать качество выпускаемой продукции", - говорил ранее директор департамента развития электроэнергетики в Минэнерго РФ Андрей Максимов.

Сообщалось, что первый отбор проектов в новой программе может пройти уже в первой половине 2021 года.