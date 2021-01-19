LME задумалась об отказе от полуторавековой традиции торгов на ринге

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Лондонская биржа металлов (LME) планирует прекратить торги на ринге после 144 лет их существования, чтобы привлечь больше финансовых игроков рынка, пишет The Wall Street Journal.

Традиция заключения сделок с цветными металлами членами LME "лицом к лицу" с использованием системы выкриков на открытой площадке сохранялась с момента создания биржи в 1877 году. Дилеры в зале сидят на красных кожаных диванах, расположенных по кругу диаметром шесть метров.

В марте работа открытой площадки была временно приостановлена из-за пандемии COVID-19, а теперь LME, которая принадлежит Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., предлагает закрыть ринг навсегда.

Во вторник биржа заявила, что электронное ценообразование хорошо себя показало во время пандемии и привело к большей прозрачности в установлении цен. В сообщении также говорится, что закрытие ринга привлечет на рынок более широкую группу участников помимо тех, кто занимается физической торговлей металлами и, как правило, предпочитает ринг электронной платформе LME.

Окончательные планы относительно открытой площадки будут обнародованы биржей до конца июня после того, как будут собраны мнения участников рынка.

"Ринг - это очень ценный аспект богатой 144-летней истории LME, и его закрытие - это не то решение, которое мы или наш рынок примем легкомысленно, - сказал главный исполнительный директор LME Мэтью Чемберлен. - Однако LME выдержала испытание временем именно благодаря своей способности адаптироваться к эволюции рынка и торговых предпочтений".

В 2012 году, когда LME перешла под контроль оператора бирж HKEx, дальнейшее существование ринга было поставлено под сомнение, однако затем было объявлено о сохранении традиции. В то же время число работающих в зале компаний существенно упало с более чем 30 в 1980-е годы.

C проведением торгов на биржевом ринге связан целый ряд странных правил. В частности, участникам запрещено расстегивать верхнюю пуговицу рубашки. Кроме того, они должны оставаться на своих местах и не вставать в течение всего периода торговли. Нарушителей штрафуют за "непрофессиональное поведение".