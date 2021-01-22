Рубль вечером продолжил активно дешеветь к доллару и евро

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро усиленно дорожают на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне коррекционного снижения большинства мировых рынков и падения нефти.

Курс доллара США составил 75,13 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,29 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется около отметки 75 руб./$1 впервые с 5 января. Евро стоил 91,47 руб./EUR1, подорожав на 1,62 рубля. При этом евро торгуется выше 91 руб./EUR1 впервые с 11 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,44 рубля - до 82,48 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах на фоне коррекционного снижения большинства мировых рынков и дешевеющей нефти. Глобальные инвесторы перешли к фиксации прибыли на опасениях разрастания пандемии коронавируса COVID-19 и в ожидании решения Конгресса США относительно новых мер поддержки экономики при президенте Джозефе Байдене, который на минувшей неделе представил пакет стимулов объемом $1,9 трлн.

Между тем, все большее число республиканцев высказывают сомнения в необходимости новых стимулирующих мер, пишет CNBC. В частности, сенатор-демократ Джо Манчин заявил, что может проголосовать против увеличения размера прямых выплат жителям США с $600 до $2000 в рамках последнего пакета стимулов.

Скачок случаев заражения в Китае

Опасения инвесторов относительно нового всплеска эпидемии связаны с сообщениями СМИ о скачке новых случаев заражения в КНР, в связи с чем местные власти возобновили массовое тестирование населения на коронавирус в Пекине и других городах. Особую тревогу у китайских властей вызывает то, что новый всплеск распространения инфекции происходит накануне "Праздника весны" - Нового года по лунному календарю, который приходится на 12 февраля.

Этот праздник является одним из самых почитаемых в Китае. По традиции все члены "больших" семей собираются вместе, съезжаясь со всей страны. Это ведет к массовой миграции населения, а, следовательно, к скоплениям большого количества людей, что, в свою очередь, может привести к активизации распространения вируса.

Давление на рисковые активы также оказало намерение Евросоюза обозначить регионы, где наблюдается вспышка заболеваемости коронавирусом, как "темно-красные зоны". Тем, кто хочет выехать из таких зон, должны будут заранее сдать тест на COVID-19 и отбыть карантин.

Неопределенность вокруг новых санкций

Участники внутреннего валютного рынка продолжают выходить из рублевых активов из-за усиления неопределенности относительно новых антироссийских санкций. Так, накануне газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что президент Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия".

В свою очередь кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен пообещала в случае утверждения на эту должность строго претворять в жизнь санкции против России.

Ситуация с Навальным

В четверг стало известно, что обсуждение ситуации с арестом по возвращении в Москву российского оппозиционера Алексея Навального вошло в повестку дня Совета ЕС по иностранным делам 25 января. "Нового предложения по санкциям пока нет. Дискуссия министров будет посвящена общей текущей ситуации", - сказал источник, знакомивший на условиях анонимности представителей СМИ с содержанием дискуссий Совета ЕС в ближайший понедельник.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль вместе фондовым и долговым рынками идет вниз, так как инвесторы заняли осторожную позицию перед планируемыми акциями протеста против задержания Алексея Навального, которые должны пройти в эти выходные. "Тем не менее, это отнюдь не единственная и даже не главная причина снижения российского рубля. На мировых финансовых рынках также наблюдается отсутствие оптимизма на фоне усиления ограничений по распространению короновирусный инфекции в Германии, США, Гонконге, Израиле и других странах. На этом фоне нефть марки Brent теряла в конце недели 2,3%. Не последнее место занимает и довольно жесткая риторика нового президента США Байдена, озвученная им в инаугурационной речи. Он причислил Россию к главным угрозам США. Стоит также упомянуть о том, что с этой недели ЦБ приступил к покупке валюты в рамках бюджетного правила, что также оказывает психологическое давление на рубль", - отмечает Наумова.

"Рубль последние два дня слабеет, при этом показывает худший результат среди аналогичных валют. Помимо общего негатива, на курс российской валюты продолжают влиять политические новости. При этом, на наш взгляд, риск реальных санкций остается умеренным, а ослабление рубля - хорошая возможность для продажи валюты, так как приток от внешнеторговых операций продолжит поддерживать рубль в ближайшие месяцы", - пишут аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок слегка восстановились от минимальных значений пятничной торговой сессии, но остаются ниже уровня закрытия четверга после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Нефть

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 уменьшилась на 1,27% - до $55,39 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,34% - до $52,42 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта теряли в цене более 2%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,35 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 259 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 457 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,68 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,42 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,8 млн баррелей.

Помимо этого, обеспокоенность трейдеров вызывают карантинные ограничения в Китае и призывы властей страны воздерживаться от путешествий в период каникул по случаю Нового года по лунному календарю, пишет S&P Global Platts.

"Цены на нефть Brent снижаются по мере затухания эйфории относительно стимулов экономики США. На первый план вновь вышли опасения по спросу на энергоносители: восстановление может быть не столь быстрым, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом и отложенный эффект от вакцинации. Наибольшее беспокойство вызывает Китай, где в начале февраля начнутся длинные выходные (новый год по лунному календарю), и число заболевших может увеличиться. Сегодня в фокусе статданные по запасам в США от Минэнерго. Ждем дальнейшего сползания цен на нефть Brent к нижней части диапазона $50-55 за баррель", - говорит управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 99,21 копейки, до 74,3615 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,441 рубля, до 90,4087 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 98,16 копейки по отношению к четвергу и составил 74,5342 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 1,0136 рубля и составил 74,6829 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 623,585 млн, из которых $948,332 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 675,253 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 1,4125 рубля, до 90,6209 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 1,3838 рубля и составил 90,8113 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR568,954 млн, из которых EUR178,656 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR390,298 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь слегка понизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,54% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 4,59%. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 4,68%, 4,89% и 4,88% годовых соответственно.