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Режиссер Джаник Файзиев стал генеральным продюсером Okko

Режиссер Джаник Файзиев стал генеральным продюсером Okko
Режиссер Джаник Файзиев
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Режиссер Джаник Файзиев стал генеральным продюсером мультимедийного сервиса Okko, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"Я рада приветствовать Джаника Файзиева в Okko. Уверена, что его огромный и разноплановый опыт в качестве режиссера, сценариста и продюсера позволят нам создавать продукты самого высокого уровня, которые завоюют любовь имеющейся аудитории и привлекут новых зрителей. Джаник один из лучших профессионалов в индустрии, и я думаю, что его приход в Okko придаст нашему мультимедийному сервису новый драйв и будет способствовать генерации перспективных идей", - сообщила старший вице-президент, руководитель индустрии рекламы и медиа Сбербанка, генеральный директор Rambler Group Татьяна Доброхвалова, слова которой приводятся на сайте банка.

Файзиев войдет в команду топ-менеджеров Okko в должности генерального продюсера.

Джаник Файзиев – сценарист, актер, режиссер и продюсер. На протяжении восьми лет был директором дирекции кинопроизводства "Первого канала". Один из основателей кинокомпании "Дирекция Кино". Создатель киностудии "Бонанза" и компании визуальных эффектов Main Road Post. С 2015 года – генеральный директор кинокомпании "Киностудия КИТ". В списке его работ в качестве режиссера и сценариста такие фильмы, как "Турецкий гамбит", "Август. Восьмого", "Легенда о Коловрате", "Вратарь Галактики", "Остановка по требованию".

Ранее сообщалось, что новым генеральным директором Okko стал бывший руководитель экосистемы физлиц Сбербанка Максим Евдокимов, а "Okko-Спорт" возглавил Олег Манжа.

Мультимедийный сервис Okko – один из крупнейших российских VoD-сервисов (онлайн-кинотеатров), он был запущен в 2011 году и сегодня представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 3, 4 и 5, web (ПК). Okko входит в экосистему Сбербанка после выкупа в конце октября 2020 года 45%-ной доли Александра Мамута в Rambler Group и консолидации 100% компании.

Сбербанк Okko

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