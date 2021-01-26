Нефть Brent подорожала до $56,12 на ожиданиях сокращения предложения

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов во вторник.

Поддержку рынку оказывают ожидания снижения предложения, которые отодвигают на второй план опасения по поводу спроса, отмечает Trading Economics. Ирак ранее объявил о сокращении добычи в январе-феврале до 3,6 млн баррелей в сути с 3,85 млн б/с в декабре. Помимо этого, оптимизм инвесторов связан с надеждами на новые меры стимулирования экономики США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:59 по московскому времени составляет $56,12 за баррель, что на $0,24 (0,43%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $53 за баррель, что на $0,23 (0,44%) выше уровня на закрытие рынка во вторник.