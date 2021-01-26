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Рубль вечером продолжил умеренно повышаться к доллару и евро

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже во вторник вечером, рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине благодаря сигналам с внешних рынков и некоторому улучшению отношения инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 75,13 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 23,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,41 руб./EUR1, подешевев на 5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,18 копейки - до 82,46 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно повышаться к доллару и евро на вечерних торгах. Поддержку нацвалюте оказывает некоторое улучшение ситуации на внешних рынках и увеличение готовности инвесторов к покупке рисковых активов. Они продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в различных странах, ходом вакцинации в США, а также ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду, 27 января.

Игроки не рассчитывают на какие-либо важные шаги ФРС. Базовая процентная ставка, вероятно, будет оставаться на уровне 0-0,25% годовых в ближайшие годы, и единственный момент, где возможны изменения в обозримом будущем, касается сроков программы выкупа активов.

Инвесторы ждут дополнительной информации относительно перспектив принятия новых мер поддержки экономики США объемом $1,9 трлн. Президент США Джо Байден заявил, что готов к переговорам относительно размера прямых выплат американцам, однако лидер демократов в Сенате Чак Шумер отметил, что принятие пакета до середины марта маловероятно.

Оценки аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник российская валюта отыгрывает часть падения к доллару, которое наблюдалось в конце прошлой недели и в моменте частично продолжилось на торгах в понедельник. Аналогичное умеренное укрепление наблюдается и для курса рубля по отношению к европейской валюте.

"Повышение воспринимаемых санкционных рисков на фоне ареста Алексея Навального и прошедших в субботу протестных акций продолжает оказывать давление на рубль, хотя какой-либо конкретики относительно того, в какие сроки будут приняты возможные антироссийские санкции, а также в какой именно форме они будут реализованы, по-прежнему нет. Тем не менее, с учетом последних высказываний президента США Джо Байдена и представителей европейских властей, санкционные и политические риски в ближайшем будущем, вероятно, будут продолжать отрицательно влиять на курс и сдерживать укрепление российской валюты, однако, когда возможные действия со стороны США и европейских стран станут более понятны, могут постепенно отойти на второй план, что позволит рублю упрочить свои позиции", - подчеркивает Беспалов.

В то же время, по словам аналитика, одним из главных событий текущей недели, способным оказать влияние на курс российской валюты, может стать объявление итогов январского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) в среду и последующая пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Кроме того, по его словам, на четверг, 28 января, запланирована публикация предварительной оценки ВВП США за четвертый квартал 2020 года, а в пятницу станут доступны данные по динамике ВВП для ряда европейских стран.

"Основное внимание инвесторов в ближайшие дни будет приковано к заседанию ФРС. При этом не исключено, что риторика американского регулятора может не в полной мере оправдать ожидания участников рынка в отношении дальнейшего стимулирования американской экономики, что заметно ухудшит аппетит к риску на глобальных площадках. В свою очередь, на российском рынке инвесторы продолжат действовать с оглядкой на санкционные риски, реализация которых в то же время, похоже, вновь откладывается на неопределенный срок", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть

Нефть эталонных сортов дешевеет вечером во вторник на опасениях из-за эпидемиологической ситуации в КНР. Новые вспышки заболеваемости в Китае ставят под угрозу спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период празднования Нового года по лунному календарю, пишет Bloomberg.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени во вторник уменьшилась на 0,11% - до $55,62 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,44% - до $52,54 за баррель.

Власти КНР призывают людей, обычно путешествующих в это время года, отказаться от поездок для предотвращения распространения коронавируса.

Сезон туристических поездок в Китае, привязанный к Новому году по лунному календарю, в этом году стартует 28 января. По оценкам экспертов, количество поездок в этом году составит порядка 1,7 млрд, что будет на 40% меньше, чем в 2019 году, но на 15% больше, чем в 2020 году.

Банк России во вторник, 26 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 560 млрд рублей (при лимите 560 млрд рублей и спросе 742,9 млрд рублей) в среднем по ставке 4,14% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 19 января, банки разместили 400 млрд рублей (при лимите 400 млрд рублей и спросе 724,3 млрд рублей) в среднем по ставке 4,13% годовых.

ЦБ РФ 26 января также провел доразмещение 41-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 32 млрд 702,1 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена аукциона составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 января на 77,85 копейки, до 75,6354 руб./$1, и увеличил курс евро на 52,43 копейки, до 91,6701 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся во вторник на 30,29 копейки по отношению к понедельнику и составил 75,4258 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве вырос на 6,93 копейки и составил 75,3694 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 992,513 млн, из которых $839,627 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 152,886 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 33,68 копейки, до 91,5906 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени увеличился на 1,31 копейки и составил 91,4922 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR452,366 млн, из которых EUR124,813 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR327,553 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу повысились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - до 4,61%. Ставка на срок 1 месяц выросла также на 3 б.п. - до 4,71% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,88% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. - до 4,92% годовых.

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