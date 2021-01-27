Иностранные перевозчики не смогут въехать в РФ до уплаты всех штрафов за нарушения ПДД

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В ГИБДД напомнили иностранным перевозчикам, что им не разрешат выехать из России до уплаты всех административных штрафов за нарушения ПДД на российской территории. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

Там напомнили, что 8 декабря 2020 года вступили в силу поправки, внесенные в Федеральный закон "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения".

"Теперь, если при въезде в Российскую Федерацию транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, в пункте пропуска через государственную границу выявлен факт неуплаты административного штрафа, наложенного за административное правонарушение, ранее совершенное на территории России с использованием данного транспортного средства, дальнейшее его движение по стране допускается только после уплаты указанного административного штрафа", - сказали в пресс-службе.

У перевозчика или его представителя будет три часа на уплату штрафов или устранение нарушений с момента прибытия на пограничный пункт пропуска.

С 7 июня 2021 года обязательства по уплате административного штрафа за нарушения ПДД на территории России, коснутся и выезжающих из России машин иностранных перевозчиков, добавили в ГИБДД. Без уплаты штрафов эти автомобили не будут выпускать.

Проверить данные о неоплаченных штрафах можно в разделе сервиса "Проверка штрафов ГИБДД" на сайте инспекции.