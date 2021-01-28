Банк "Русский стандарт" возглавит его первый зампред Берестовой

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности председателя правления банка "Русский стандарт" назначен Сергей Берестовой, ранее занимавший пост первого зампреда, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" и сайта кредитной организации.

Александр Самохвалов, занимавший до этого пост председателя правления банка, станет главным управляющим директором кредитной организации, пояснил "Интерфаксу" представитель "Русского стандарта". В новом статусе Самохвалов сфокусируется на дальнейшем развитии бизнеса, будет курировать его ключевые направления, сосредоточившись на росте и улучшении качества кредитного портфеля и совершенствовании операционно-технологической модели.

Ходатайство о согласовании Берестового на должность председателя правления банка направлено в ЦБ РФ, добавил представитель кредитной организации.

Самохвалов возглавил банк "Русский стандарт" в мае 2017 года. Первым зампредом правления этой же кредитной организации Самохвалов был назначен в октябре 2016 года. До этого он был зампредом правления Почта банка.

Банк "Русский стандарт" по итогам третьего квартала 2020 года занял 29-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Основной владелец банка - Рустам Тарико.