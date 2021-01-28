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Жилищное строительство в России в 2020 году упало на 5,9%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В России в 2020 году было построено 75,5 млн кв. м жилья (без учета жилых домов на участках для ведения садоводства), что на 5,9% меньше, чем в 2019 году. Таковы данные Росстата.

В декабре 2020 года было построено 15,5 млн кв. м жилья, что на 10,9% меньше показателя декабря 2019 года.

Наиболее заметный вклад в динамику жилстроя за год внесли весенние месяцы, когда стройки из-за противопандемических ограничений фактически ушли на вынужденные каникулы.

Если в январе 2020 года был зафиксирован рост строительства на 14,3%, то в феврале и марте он сменился падением на 7% и 7,6% соответственно, а в апреле, на который пришелся основной этап карантинных ограничений в отрасли, жилищное строительство рухнуло на рекордные 36,5%.

В мае спад был чуть менее интенсивным, составив 24,4%, в июне он замедлился еще значительнее, до однозначного значения - 6,4%, но в июле вновь ускорился до 14,9%.

В августе жилищное строительство перешло к росту (на 4,9%), который ускорился в сентябре до 12,9%, однако затем снова замедлился в октябре до 2,0% и, показав 2,9% в ноябре, вернулся к двузначным цифрам падения в декабре - минус 10,9%.

В целом объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в декабре 2020 года составил 1 трлн 244,3 млрд рублей, что на 0,9% больше показателя аналогичного периода 2019 года, в 2020 году - 9 трлн 497,8 млрд рублей (рост на 0,1%).

Росстат

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