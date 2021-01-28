Статистика из США остановила распродажи на рынке акций РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Углубление отката на рынке акций РФ в четверг пресекла неплохая статистика из США, спровоцировавшая отскок вверх на американских биржах; индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля смог завершить торги с незначительными потерями после утреннего провала более чем на 1%.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3342,01 пункта (-0,05%, на старте торгов индекс падал к 3307,4 пункта), индекс РТС - 1384,64 пункта (-0,6%); цены основных "голубых фишек" на Московской бирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,1%.

Доллар подрос до 76,05 рубля (+0,2 рубля), золото стоит $1860,3 за унцию (+0,8%).

Подешевели акции "ММК" (-3%), "НЛМК" (-1,7%), "Татнефти" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,2%), "Магнита" (-1,2%), банка ВТБ (-1,1%), ПАО "Полюс" (-1,1%), Сбербанка (-0,8% и -0,9% "префы"), "Северстали" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Московской Биржи" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), "Россетей" (-0,4%), UC Rusal (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+2%), АДР Ozon (+1,9%), бумаги Polymetal (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Норникеля" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 91,834 млрд рублей (из них 20,12 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,68 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 8,88 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").

По оценке исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, снижение рубля к доллару и евро стало следствием реакции инвесторов на заявления ФРС, которая отметила сложности восстановления экономики, связанные с темпами распространения пандемии в мире, недостаточными масштабами вакцинации и низкими темпами роста национальных экономик. В заявлении также отмечается, что восстановление экономики США займет длительное время. Эти осторожные формулировки заставили инвесторов осознать, что быстрого отскока глобальной экономики ждать не стоит, потому они выходили из рисковых активов.

По итогам 2020 года ВВП США снизился на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны. В ЕС продолжается полемика относительно необходимости введения дополнительных ограничений для России по политическим мотивам. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи останется в коридоре 3300-3400 пунктов, индекс РТС - в рамках 1300-1400 пунктов, считает Тузов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, ФРС не обещала дополнительных мер, в Конгрессе США буксует новый пакет "спасения Америки", а в Китае расширяют карантинные меры перед новогодними праздниками. Все это сказывается на восприятии риска инвесторами, которые предпочитают уходить в защитные активы.

Компания "Совкомфлот" намерена выполнить свои обязательства по выплате дивидендов, на что будет направлено $225 млн. В корпоративной презентации также говорится о намерении выплачивать дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО. "М.Видео" продала Сберу торговую площадку Goods.ru. Торговая сеть "О'Кей" отчиталась об увеличении чистой розничной выручки в 2020 году на 6%.

Нефть пока не решается падать на фоне сокращения запасов и добычи в США, тем не менее, есть и пессимистичные новости - в Китае приостановлено авиасообщение с Шанхаем для сдерживания распространения COVID-19. Дополнительные сомнения приносят вести из Европы, где график вакцинации затягивается из-за неспособности AstraZeneca поставить достаточное количество вакцин в Евросоюз. Российский рынок акций вечером смог выбраться из утреннего провала на фоне восстановления европейских индексов и нефти. Однако рубль остается под давлением, как и большинство валют сырьевой группы и развивающихся стран, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС в четверг отступили от минимумов сессии и поднялись наверх от района нижних полос Боллинджера дневных графиков (3300 и 1370 пунктов). Подобный отскок на данный момент представляется оптимистичным для краткосрочных "быков" сигналом, который как минимум позволяет не перейти к развитию среднесрочного нисходящего тренда.

Зарубежные рынки

Настроения на зарубежных фондовых площадках в четверг неожиданно улучшились во второй половине дня, что во многом можно было объяснить техническими факторами. Пока что геополитический фон стабилизировался, но не стоит совсем забывать о подобных рисках. В пятницу за рубежом будут оценивать макроэкономические данные, а в РФ продолжился сезон операционных отчетностей. У рисковых активов появились шансы на рост в конце недели. Индексы МосБиржи и РТС могут отскочить в районы 3400 и 1430 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3280-3400 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", более долгосрочный взгляд Федрезерва на экономику США несколько улучшился - из сопроводительного заявления была удалена формулировка о том, что распространение коронавируса несет значительные риски в среднесрочной перспективе. Глава регулятора Пауэлл во время пресс-конференции придерживался "голубиной" риторики, отметив, что риски ускорения инфляции, учитывая дезинфляционные процессы последних лет, стоит рассматривать как временное явление. Риски сворачивания монетарных стимулов в этом году остаются минимальными.

Несмотря на мягкую риторику ФРС, рисковые активы остаются под давлением из-за опасений относительно темпов восстановления экономики и рисков очередных проволочек в согласовании программы бюджетной поддержки в США. Санкционные риски также витают в воздухе, но динамика акций и рубля последних дней связана с глобальными трендами в рисковых активах. Пока предпосылок для длительной волны risk-off не видно, а рубль, вероятно, укрепится от текущих уровней в перспективе следующих двух месяцев, хотя в ближайшие дни негативные настроения сохранятся, считают эксперты банка.

В США в среду индексы акций снизились на 2,1-2,6% после завершения двухдневного заседания Федрезерва; дневное падение Dow Jones (-2,1%) и S&P 500 (-2,6%) стало максимальным с конца октября.

ФРС США еще не завершила работу по оздоровлению экономики, заявил ее глава Джером Пауэлл. Это является "голубиным" сигналом, указывая на сохранение сверхмягкой денежно-кредитной политики в ближайшее время, отмечает MarketWatch.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, что совпало с ожиданиями.

Кроме того, в ближайшие месяцы ФРС продолжит наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что новые штаммы коронавируса усиливают экономическую неопределенность, сообщает MarketWatch. Однако он отметил, что экономическое восстановление США было уверенным, а угрозы для финансовой стабильности в данный момент умеренные.

Следующая встреча руководства американского ЦБ запланирована на 16-17 марта и будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов.

В четверг в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,6%), однако после выхода свежей американской статистики начался отскок в Европе (индексы DAX, CAC40 растут на 0,1-0,8%, британский FTSE просел на 0,8%) и в США (индекс S&P 500 растет на 1,5%).

По данным Минторга США, экономика страны в IV квартале увеличилась на 4% в пересчете на годовые темпы при прогнозах роста на 4,2-4,3%. ВВП в III квартале подскочил на рекордные 33,4%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 67 тыс. - до 847 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 875 тыс.

На нефтяном рынке цены отошли от утренних минимумов, достигнутых на ожиданиях снижения спроса на фоне высокой заболеваемости COVID-19 и действующих ограничительных мер; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,5 ниже уровня суточной давности.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $55,42 за баррель (-0,2% и +0,2% в среду), мартовская цена WTI - $52,77 за баррель (-0,2% и +0,5% накануне).

Ухудшение прогнозов спроса нивелирует поддержку, которую оказали рынку опубликованные накануне данные о снижении запасов нефти в США, пишет Bloomberg.

Дополнительным сигналом потенциального снижения спроса стало также резкое снижение трафика в Лос-Анджелесе за последний месяц из-за действующих в Калифорнии ограничительных мер.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 9,91 млн баррелей, при этом ожидания экспертов варьировались от снижения на 1,7 млн баррелей до роста на 1,5 млн баррелей.