Инвесторов обеспокоил бум заимствований на развивающихся рынках

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Развивающиеся страны продолжают активно заимствовать средства в начале этого года, заставляя инвесторов волноваться о том, не приведет ли это к долговым проблемам в будущем, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно данным Dealogic, с начала января правительства и компании в развивающихся странах продали облигации на сумму почти в $100 млрд, используя полученные средства для того, чтобы закрыть бюджетные дефициты и защитить себя от негативного воздействия пандемии коронавируса. В 2020 году объем заимствований составил рекордные $847 млрд.

"Мы никогда не видели, чтобы начало года было настолько оживленным в плане выпуска облигаций к текущей дате, - приводит WSJ слова Штефана Вайлера, руководителя отдела долговых рынков развивающихся стран JPMorgan. - С точки зрения эмитентов сложно увидеть, чтобы рыночные условия улучшались".

Огромный спрос инвесторов на активы с более высокой доходностью спровоцировал бум на рынке облигаций, отмечает издание. Многие хотят таким образом компенсировать крайне низкие или отрицательные процентные ставки в развитых странах. По данным EPFR, фонды, инвестирующие в активы развивающихся стран, фиксировали чистый приток капитала на протяжении 15 недель подряд, включая неделю, завершившуюся 22 января.

В разгар кризиса, вызванного пандемией COVID-19, инвесторы опасались волны дефолтов на фоне попыток правительств найти средства для поддержки экономики. Падение сырьевых цен усугубило проблемы стран, состояние которых привязано к ценам на нефть или другие сырьевые товары.

С тех пор рынки оживились, а доллар повсеместно ослаб, что облегчает погашение долгов, выраженных в долларах. Некоторые наблюдатели рынка, однако, обеспокоены тем, что ошибки прошлого повторяются.

"Мы уже наблюдали такую картину в начале 2010-х. Ожидалось, что доллар будет оставаться слабым долгое время. Это привело к накоплению значительного объема задолженности развивающимися странами", - говорит директор по исследованиям в области устойчивого развития Института международных финансов Эмре Тифтик, которого цитирует WSJ.

Вместо этого в 2013 году на финансовых рынках произошла паника, вызванная объявлением Федеральной резервной системы (ФРС) о постепенном сворачивании программы количественного смягчения. Доходность казначейских облигаций США тогда резко выросла, а доллар укрепился, что спровоцировало массовый отток капитала с развивающихся рынков.