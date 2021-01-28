Рубль вечером сократил потери к доллару и евро

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро растеряли часть роста первой половины торгов, но продолжают повышаться на Московской бирже в четверг вечером, рубль отыграл часть потерь к бивалютной корзине благодаря некоторому улучшению внешнего фона и позитивному открытию американских бирж.

Курс доллара США составил 76,02 руб. в 19:00, что на 16,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется выше 76 руб. впервые с 1 декабря. Евро стоил 92,17 руб., подорожав на 32,75 копейки. Евро торгуется выше 92 руб. впервые с 5 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,95 копейки - до 83,29 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл часть потерь первой половины дня, но продолжает дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах. Улучшению настроений инвесторов способствовало позитивное открытие бирж США после падения накануне и данные вышедшей там в четверг макроэкономической статистики.

Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. При этом респонденты MarketWatch предполагали повышение на 4,3%, агентства Bloomberg - на 4,2%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 67 тыс. - до 847 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 914 тыс., а не 900 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 875 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке по итогам первого в этом году заседания, прошедшего 26-27 января.

Центробанк также подтвердил, что сохранит объемы выкупа активов на уровне не менее $120 млрд в месяц, "пока не будет существенного прогресса в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

Решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

Американский ЦБ отметил замедление темпов восстановления экономической активности и занятости в США из-за возобновившегося роста заболеваемости COVID-19. В его заявлении, распространенном по итогам заседания, говорится, что дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, включая прогресс в вакцинации.

ФРС делает осторожные прогнозы на следующие несколько месяцев в связи с медленными темпами вакцинации. "Мы думаем, нам предстоит борьба. Пандемия по-прежнему создает серьезные риски для экономики", - заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг рубль продолжил слабеть по отношению к доллару и евро на фоне разнонаправленного движения валют развивающихся стран. "При этом ситуация на рынке энергоносителей к вечеру немного улучшилась, что также могло поддержать национальную валюту. Однако этого не хватило для активизации покупок. При этом, динамика рубля в последнее время соответствует ситуации в других валютах emerging markets. В частности, за последние пять сессий южноафриканский ранд и мексиканский песо потеряли 2,4% и 3,4%, бразильский реал снизился на 1,9%. Это говорит об общем снижении интереса к рисковым активам и, в частности, валютам развивающихся стран. Поводом выступили отсутствие понимания сроков и объема нового пакета помощи американской экономике, а также опасения затягивания карантинных ограничений в ряде стран из-за сложной ситуации с коронавирусом и проблем с поставками вакцин", - подчеркивает Зварич.

По его словам, в ближайшие сессии для пары "доллар-рубль" актуальным останется диапазон 75-77,5 руб./$1. "Однако существенное ухудшение ситуации на рынке энергоносителей с откатом нефти марки Brent в район $50-53 за баррель, может привести к пробою долларом верхней границы данного коридора", - уточняет Зварич.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин указал, что из-за негативного внешнего фона в четверг рубль устремился вниз непосредственно с самого открытия, обновив при этом трехмесячный минимум к евро и двухмесячный - к доллару. "Накануне после завершения у нас основной сессии американский рынок акций значительно увеличил потери, ставшие максимальными с октября. Нефтяные цены также испытали резкое снижение, вернувшись в конце сессии к дневным минимумам. Сегодня в первой половине дня нисходящая тенденция на мировых рынках получила развитие. Какого-то явного и весомого триггера для столь мощных распродаж не наблюдалось. Вероятно, на фоне многолетних и исторических вершин рынков инвесторы стали чувствительны к любому негативу, избавляясь от вложений просто потому, что нет новых драйверов роста. В этом плане ФРС также не преподнесла приятных сюрпризов, хотя и подтвердила сохранение обширных монетарных стимулов и ультрамягкой денежно-кредитной политики на протяжении такого периода, который понадобится для выхода экономики США на путь устойчивого роста", - полагает Бабин.

Как сообщил в интервью Euronews глава МИД Греции Никос Дендиас, ЕС обсудит санкции в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным в феврале.

"Мы согласились с позицией подавляющего большинства государств-членов, выраженной Жозепом Боррелем (глава европейской дипломатии - ИФ), что мы должны дать шанс России пересмотреть этот вопрос. И через 30 дней мы снова его обсудим. Вот где мы находимся (по данному вопросу - ИФ)", - заявил Дендиас.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон не исключает каких-либо ответных мер в отношении РФ из-за Навального. Однако, по его словам, администрация хотела бы завершить анализ обстановки. Блинкен также подчеркнул, что ситуация вокруг Навального, как и общее состояние прав человека в России, вызывает беспокойство у Вашингтона.

Кроме того, он напомнил, что президент США Джо Байден ранее распорядился изучить информацию о возможной роли РФ в таких событиях, как хакерская атака на Solar Winds, вмешательство в выборы в США 2020 года, выплата вознаграждений за нападения на военных США в Афганистане.

"Иностранцы следят за внутриполитическими событиями вокруг Навального и его сторонников, и этот фактор приходится учитывать, ведь происходящее рождает предупреждения западных политиков (в частности, из США и Великобритании) о возможности введения новых санкций. Власти РФ вряд ли будут их учитывать, ссылаясь на внутренний характер происходящего, но для рынков - это дополнительный элемент неопределенности. Речь президента Путина в Давосе была "системной", но ничего не поменяет. Технически, рубль преодолел уровень 75,85, и его дальнейшее снижение к доллару, наблюдавшееся утром в четверг, допускает продолжение понижательной коррекции. Без улучшений вовне сегодня вероятен диапазон 76-76,50 руб./$1", - говорит директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Цены на нефть сократили потери в четверг вечером, однако настроения игроков остаются неустойчивыми из-за опасений за спрос на фоне высокой заболеваемости COVID-19 и действующих ограничительных мер. Ухудшение прогнозов спроса нивелирует поддержку, которую оказали рынку опубликованные накануне данные о снижении запасов нефти в США, пишет Bloomberg.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 в четверг по московскому времени уменьшилась на 0,23% - до $55,4 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,25% - до $52,72 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 9,91 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны, опубликованного накануне. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 января на 1,1454 рубля, до 76,1854 руб., и увеличил курс евро на 91,24 копейки, до 92,131 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в четверг на 88,09 копейки по отношению к среде и составил 76,2518 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 69,98 копейки и составил 76,2291 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 816,805 млн, из которых $867,712 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 949,093 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 95,53 копейки, до 92,26 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 74,01 копейки и составил 92,2831 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR791,749 млн, из которых EUR309,044 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR482,705 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,52% и 4,6% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, подросла на 1 б.п. - до 4,69% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,88% и 4,91% годовых.