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Выпуск автомобилей в Великобритании в 2020 г. показал наихудший результат с 1984г.

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Производство автомобилей в Великобритании в 2020 году рухнуло на 29,3% – до 920 928 машин. Об этом свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).

Наихудший результат с 1984 года обусловлен, в основном, негативным влиянием пандемии COVID-19 на бизнес и потребителей.

"Эти худшие за поколение цифры отражают разрушительное воздействие пандемии на автомобилестроение в Великобритании, поскольку локдауны приводят к снижению спроса, закрытию заводов, угрожают жизни и благосостоянию, - заявил главный исполнительный директор SMMT Майк Хоуз. - Тем не менее, отрасль смотрит на 2021 год с большим оптимизмом, поскольку начинается вакцинация и достигнута ясность в том, как мы торгуем с Европой (после Brexit - ИФ), которая остается нашим крупнейшим рынком".

Для внутреннего рынка в прошлом году было выпущено 171,89 тыс. машин (сокращение на 30,4%), на экспорт – 749 038 машин (падение на 29,1%).

Более 81% автомобилей, выпущенных в Великобритании, были отправлены на экспорт. При этом Европа продолжала оставаться основным пунктом назначения для британских машин (53,5%), несмотря на сокращение поставок на 30,8% – до 400,46 тыс. На долю России приходилось 1,1% зарубежных поставок.

В декабре выпуск автомобилей в Великобритании в целом снизился на 2,3% – до 71 403, что является минимальным показателем за четыре месяца. При этом производство для внутреннего рынка подскочило на 51,3% и достигло 16 785 машин, на экспорт – упало на 11,9%, до 54 618.

Согласно прогнозу AutoAnalysis, в 2021 году производство автомобилей в Великобритании восстановится примерно до 1 млн.

Великобритания

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