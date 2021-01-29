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Газпром вышел из болгарского СП "Овергаз Инк."

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - "Газпром" завершил выход из болгарского совместного предприятия "Овергаз Инк." - 27 января доля российской стороны в СП снизилась с 50% до нуля, сообщил российский эмитент.

В августе 2020 года совет директоров "Газпрома" санкционировал продажу доли самому совместному предприятию.

Российская компания пыталась сделать это уже пять лет, но сделка задержалась из-за судебных тяжб между бывшими партнерами.

Совет директоров "Газпрома" 12 августа согласовал отчуждение в пользу АО "Овергаз Инк." 0,49% акций СП с баланса ПАО "Газпром" и 49,51% с баланса ООО "Газпром экспорт" всего за 15,5 млн евро.

"Газпром" в 1995 году создал с болгарским предпринимателем Сашой Дончевым совместное предприятие "Овергаз", через которое долгие годы российский газ поставлялся в республику. Болгарские чиновники долго добивались от "Газпрома" прямого контракта на поставку газа с госкомпанией "Булгаргаз". Он был подписан в конце 2012 года и с 2013 года по нему начались поставки, а с 2016 года "Булгаргаз" остался единственным получателем российского газа.

АО "Овергаз Инк." не согласилось, что контракт с "Газпромом" закончился в 2015 году, и инициировало в отношении российской стороны арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты, а также жаловалось на "Газпром" в Европейскую комиссию о возможном нарушении антимонопольного законодательства.

Овергаз Инк Газпром Болгария

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